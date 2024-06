Quali sono i nomi per cani piccoli più belli? Un cane di piccole dimensioni è in arrivo nella nostra vita e non stiamo nella pelle, tanto da aver già predisposto tutto per il suo arrivo, dalle ciotole alla cuccia. Manca soltanto una cosa: il nome. Ebbene sì, trovare nomi per cani piccoli può non essere facilissimo, da una parte per via dell'ampia scelta e dall'altra perché a entrare in gioco è il gusto personale. Questi sono anche i motivi per cui non è possibile dire in maniera oggettiva quali siano i nomi più belli: la scelta ha a che fare con troppe variabili. Ciò non significa, comunque, che non possiamo darvi dei consigli per illuminare la vostra strada. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come scegliere il nome per un cane piccolo? Asso

Bella

Bianco

Core

Nero

Sprint

Sunny Questa prima manciata di nomi serve proprio per farvi capire come scegliere i nomi per il cane piccolo: il modo migliore per essere sicuri di optare per quello giusto è osservare attentamente l'animale domestico e rilevare le sue caratteristiche principali. È giocherellone o è timido? È pigro o iperattivo? E poi, di che colore è, quali sono le sue peculiarità uniche e irripetibili? Individuati questi elementi si sarà già a metà dell'opera. Certo, esistono elenchi lunghissimi che comprendono i nomi per cani bellissimi, ma in linea generale tutto dipende da noi e... dal cane, naturalmente. Altra cosa importante: i cani capiscono diverse parole (in media 165), ma la loro comprensione del linguaggio è legata anche alla semplicità dei termini, all'osservazione e all'esperienza. Ciò significa che è meglio non scegliere nomi troppo lunghi, optando invece per nomi più corti e che è anche meglio, specie nel primo periodo, scandire bene il nome ripetendolo in modo tranquillo e rassicurante, senza storpiarlo, abbreviarlo o modificarlo troppo. Pian piano e per mezzo della già citata esperienza, il cane assocerà il nome e capirà che ci riferiamo a lui.

Come chiamare un cane piccolo? Bambi

Bosco

Coco

Fifi

Gizmo

Hazel

Iris

Juno

Kiki

Love

Lucky

Mia

Mio

Mochi

Nico

Peanut

Quincy

Rose

Sunny

Taco

Uno Iniziamo la nostra lunghissima serie di proposte con una prima lista che, chi lo sa, potrebbe subito colpire nel segno. Tutti i nomi che abbiamo appena elencato sono abbastanza facili da memorizzare e sono anche piuttosto efficaci. Inoltre, alcuni hanno un significato molto carino: Lucky, per esempio, è la parola inglese per fortunato (o fortunata: è unisex), mentre Mochi è il nome di un delizioso dolcetto di riso giapponese. Significativi anche Peanut, che vuol dire nocciolina e Sunny, che letteralmente vuol dire soleggiato ma nel linguaggio comune inglese è utilizzato anche per indicare persone solari e piene di energia. Se non vi convincono, prestate attenzione a Bosco, Mia, Mio e Love: sono fra i nomi per cani preferiti dagli italiani.

Quali sono i nomi più belli per cani piccoli maschi? Ago

Ajax

Argo

Astro

Ben

Bilbo

Dobby

Eros

Evan

Frodo

Goku

Jack

Link

Milo

Nico

Oscar

Otis

Paco

Pikachu

Ray

Theo

Vlad

Xander

Yuri

Yoda Il cane di piccola taglia che sta per irrompere con tutta la sua energia nella nostra quiete domestica è un maschietto? Niente paura, se siete indecisi sul nome da dargli abbiamo anche delle ispirazioni tutte al maschile. Si parte dal più ironico Ago (abbiamo davvero bisogno di spiegare perché sceglierlo?) per passare ad Ajax, che in greco significa guerriero e potrebbe essere perfetto per un Chihuahua con un bel caratterino. C'è anche Argo, famoso cane di Ulisse, che è sempre perfetto per un animale domestico (a prescindere dalla taglia), così come Astro, nome che indica quanta luce porta un cane nella nostra vita. Per gli amanti del Signore degli Anelli possono invece cadere a pennello i nomi Bilbo e Frodo: dare al proprio cagnolino di piccola taglia il nome di un hobbit è una scelta azzeccata. Dal Signore degli Anelli si passa a Harry Potter con il nome Dobby (ideale se il nostro cane ha anche gli occhi grandi e le orecchie a sventola) e a Star Wars con Yoda. Fra i grandi classici come Jack, Milo, Nico e Oscar troviamo altri tributi ai cartoni animati con Goku (per gli amanti di Dragon Ball) e Pikachu (da i Pokemon) e ai videogiochi con Link, protagonista di The Legend of Zelda. La lista potrebbe essere ancora lunga perché i nomi per cani maschi sono davvero tantissimi, ma non potete negare che quelli che abbiamo selezionato hanno una marcia in più.

Quali sono i nomi più belli per cani piccoli femmina? Ada

Arya

Bella

Buffy

Cami

Chicca

Daisy

Freya

Hana

Kira

Lara

Leila

Lila

Lilli

Luna

Mia

Nova

Ruby

Stella

Trilly

Willa

Xena

Zuri Sì, abbiamo una lunga lista di nomi per cani anche se il fiocco (anzi, il guinzaglio) del nuovo arrivo in casa è rosa. Partendo da Ada, corto e d'effetto, si passa a nomi più simpatici o teneri come Cami, Chicca, Bella e Mia (nome che abbiamo citato anche all'inizio), per poi giungere a quelli più significativi e densi. Alcuni esempi? Hana, che in giapponese significa fiore, Freya, la dea norvegese dell'amore, Kira, parola che in russo sta per luce, e Lila che in persiano vuol dire gelsomino. Altrettanto significativi sono Nova, ovvero nuova, perfetto soprattutto per gli amanti dell'astronomia, Willa che in inglese significa risoluta e Zuri, che in swahili significa bella. Ma non abbiamo finito: anche i nomi per cani femmina possono adattarsi alle passioni personali, come quelle per serie tv, cartoni animati e videogiochi. Alcuni esempi? Arya (una delle protagoniste di Game of Thrones), Buffy (protagonista di Buffy l'Ammazzavampiri) e Xena (la famosa principessa guerriera), per cominciare. Seguono Daisy (il nome inglese di Paperina), Lilli (personaggio principale di Lilli e il Vagabondo) e Trilly (la Campanellino di Peter Pan). Chiudono Lara, protagonista del videogioco Tomb Raider e Leila (o l'originale Leia), principessa di Star Wars.

Quali sono i nomi corti per cani piccoli più belli? Cai

Fae

Hiro

Ike

Kai

Moe

Rio

Uma

Zoe Per trovare il nome più azzeccato per il cani di piccola taglia basta fare un ragionamento direttamente proporzionale: a piccole dimensioni (e a poche lettere) dovranno corrispondere grandi significati. Per questo iniziamo col proporvi Cai, che in cinese è una parola particolare, che indica bellezza, eleganza e colore insieme. Bellissimo e significativo è anche Fae, che in inglese significa fata, e non un tipo di fata qualsiasi ma quelle creature magiche accompagnate nel loro operato da grazie e saggezza. Uno dei nomi più belli per cani piccoli è anche Hiro, che in giapponese significa prosperità, e non da meno è Ike, che in ebraico significa colui che ride. Per cani piccoli con occhi azzurri potrebbe essere azzeccato anche il nome Kai, che è una parola hawaiana che significa mare, mentre più tenera e materna è la parola Moe, che in giapponese vuol dire germoglio. Per cagnolini più esuberanti una buona idea potrebbe essere Rio (fiume in spagnolo), ma i nomi più belli sono probabilmente Uma, che in sanscrito significa splendore, e Zoe, che in greco vuol dire vita.

Quali sono i nomi per cani piccoli bianchi? Akira

Albus

Bianca

Blanche

Cloud

Dove

Frost

Ice

Lily

Milk

Snow

Sugar Che sia un Volpino o un Maltese, se il vostro cane piccolo sarà tutto bianco avrete decisamente bisogno di nomi ad hoc ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori. Il primo è Akira, che significa chiaro e luminoso in giapponese, ma anche Albus (oltre a essere una citazione ad Harry Potter) è d'effetto, perché significa "di aspetto candido". Gettonati ma mai fuori moda sono anche Bianca/Bianco, Blanca/Blanco e Blanche, così come Cloud (nuvola in inglese, perfetto anche per gli appassionati della saga di Final Fantasy). Vogliamo poi segnalarvi Dove, Frost, Ice, Lily, Milk, Snow e Sugar, che in inglese significano colomba, gelo, ice, giglio, latte, neve e zucchero.