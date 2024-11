Che tipo di cane è l’alano? L'alano, (noto anche come Great Dane in inglese e Deutsche Dogge in tedesco, a volte chiamato anche danese o gran danese), è una delle razze canine più riconoscibili, originariamente allevato come cane da caccia al cinghiale e da guardia nelle grandi tenute nobiliari. Al giorno d'oggi l'alano, un molosso dalla struttura fisica imponente (è una delle razze canine più alte, insieme ai levrieri irlandesi, dato che può superare il metro al garrese e pesare oltre i 90 kg) è apprezzato soprattutto come cane da compagnia grazie alla sua natura affettuosa, socievole e paziente​. Proprio grazie alle loro caratteristiche, sia fisiche che caratteriali, è possibile per i padroni divertirsi nel dare un nome al loro amato alano, potendo spaziare tra diverse opzioni, ognuna a suo modo unica per questi bellissimi animali.

Che nome dare a un alano? Gli alani, soprannominati spesso "i giganti gentili", meritano di sicuro un nome che rifletta sia la loro grandezza fisica che la loro dolcezza, ma che allo stesso tempo possa essere anche un richiamo per il carattere specifico del nostro animale. È ovviamente utile scegliere un nome corto e facile da pronunciare, così che il cane possa memorizzarlo facilmente, rendendo più semplice per noi richiamarlo o catturare la sua attenzione. Vediamone insieme qualcuno, sia che siano femminili o maschili.

Quali sono i migliori nomi per un alano femmina? Athena

Giunone

Diana

Hera

Pandora

Calliope

Nemesi

Luna

Stella

Neve

Perla

Bella

Lira

Emma

Maya

Soraya

Chloe

Lilly

Nina

Zoe

Mila

Zaira

Dafne

Saphira

Elowen

Isadora

Giada

Calipso

Elsa

Cassiopea

Thalassa

Leia

Arya

Sierra

Ophelia

Trinity

Circe

Coraline

Jasmine

Zenith

Wendy

Regina

Magna

Cascade

Olympia

Polaris

Venere

Amélie

Ingrid

Fleur

Greta

Sequoia

Alba

Briciola

Piuma

Trilly

Zygma Per una femmina di alano, sono molto popolari nomi che evocano tanto grazia quanto maestosità, come Giunone o Pandora, ma allo stesso tempo c'è chi preferisce aggiungere un tocco di dolcezza (in casi come Maya o Bella), un pizzico di ironia, usando nome come Piuma o Trilly, o usare direttamente un nome che possa richiamare un film o una serie televisiva.

Quali sono i migliori nomi per un alano maschio? Zeus

Thor

Apollo

Ares

Odino

Achille

Ulisse

Ercole

Bosco

Vulcano

Leone

Orso

Bruno

Max

Oscar

Leo

Jack

Jager

Vortex

Duke

Buddy

Golia

Titano

Magnum

Desert

King

Monsoon

Brutus

Hulk

Atlas

Attila

Kaiser

Ragnar

Orion

Nero

Scooby

Marley

Beethoven

Simba

Argo

Diesel

Mini

Puffo

Pongo

Hugo

Diego Discorso simile a quello fatto per la femmina anche per l'alano maschio, con nomi che possono riferirsi alla stazza (Golia) o all'indole (Buddy) del nostro amato cane, con la possibilità di fare riferimenti a cinema o televisione (Scooby-Doo è forse l'alano più famoso dello schermo), alla musica (Beethoven) o alla mitologia (Titano), usando anche nomi di persona stranieri (o, perché no, italiani) o ironici, giocando con gli opposti.

Quali sono i migliori nomi originali per un alano? L'originalità in un nome può trovarsi ovunque, purché non sia forzata. Gli spunti possono essere presi ad esempio dalla mitologia o dalle storie fantastiche, come Beowulf, Oberon, Kronos, Morgana o Zefiro, o dalla natura, usando ad esempio Tempesta, Cielo, Tuono, Oceano o Lava. Possiamo ispirarci anche al mondo che ci circonda oggi, alla tecnologia che abbiamo intorno, e optare per nomi originali come Pixel, Galaxy, Cosmos, Nova, Horizon, Nebula o Echo, oppure a cibi e bevande, chiamando il nostro amato alano Nacho, Whisky, Zenzero o Spritz. Come detto, possiamo anche sfruttare un po' di ironia per giocare con il nome del nostro adorato alano, usando ad esempio Chicco, Pongo, Tiny, Spillo o Mini.