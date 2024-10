Quali sono i migliori nomi per gatti ispirati al cinema?

I gatti della Disney per antonomasia sono i protagonisti de Gli Aristogatti . Tanti nomi di animali domestici sono stati ispirati da questo film d'animazione. Parliamo dalle due figure femminili, Duchessa e la sua piccola Minou . A quest'ultima perché non aggiungere anche Matisse e Bizet, in caso di un tris di cuccioli. Generalmente, poi, per un maschio dal carattere molto deciso, c'è anche l'opzione Romeo , o per i puristi della versione originale: Thomas O'Malley.

Il gatto di Kiss Me Licia si chiama Giuliano . Nonostante si parli di un anime, questo è anche il nome scelto per la versione originale. Non una trovata italiana, dunque. Un personaggio amatissimo, che nel nostro adattamento è diventato anche voce narrante. Tanti i padroni di gatti arancione che si sono lasciati tentare dalla citazione.

Palla di Neve è il gatto dei Simpson, anche se in realtà il nome completo dell'animale animato che vediamo nelle varie puntate prevede un II alla fine. Il primo Palla di Neve è infatti deceduto nel 1990 e mostrato unicamente in alcuni flashback della serie di Matt Groening.

Il gatto di Topolino è Figaro . Nasce come personaggio secondario della Banda Disney, e appare per la prima volta nel film animato di Pinocchio . Detto ciò, molto spesso questo gattino è apparso più volte anche come animale domestico di Minni, o nei film di Natale di Topolino.

Quali sono i nomi Disney per le gatte femmine?

Nala;

Yzma;

Mulan;

Amelia;

Aurora;

Rapunzel;

Elsa;

Rajah;

Shere Khan;

Baguera;

Dina;

Lucrezia;

Malefica;

Merida;

Esmeralda;

Belle.

Nomi per gatti femmine ispirati al mondo Disney non mancano di certo. Al di là di quelli già citati, ecco alcune alternative interessanti, più o meno diffuse. Spesso i nomi si decidono sulla base del colore e del carattere. Nel primo caso per una gattina molto chiara potrebbe andar bene Nala (Il Re Leone). Nel secondo caso, invece, una gattina davvero dispettosa potrebbe ricevere come nome Yzma (Le follie dell'Imperatore).

Una gatta molto avventurosa potrebbe chiamarsi Mulan, o magari Amelia (Il pianeta del tesoro), mentre una che adora dormire potrebbe avere come nome Aurora (La bella addormentata nel bosco). Perché non chiamare Rapunzel una gatta chiara dal pelo lungo, mentre per una dal pelo color ghiaccio sarebbe ideale Elsa.

Alcuni gatti somigliano a delle tigri, per colori e atteggiamento (si pensi alla propensione alla caccia). Perché allora non scegliere Rajah (Aladin) come nome. Come alternativa più altisonante ci sarebbe anche Shere Khan. Certo, il personaggio sarebbe maschile, ma molti proprietari non guardano a queste sfumature. Lo stesso dicasi per Baguera, nome usato per gatti di ambo i sessi, quando totalmente neri.

Chi ama i classici, invece, potrebbe optare per Dina, ovvero la gattina di Alice, dal colore rosso intenso. Sullo stesso tema, quello cromatico, perché non optare per Merida (Ribelle). Una gatta che non ha altra preoccupazione che il cibo, invece, potrebbe essere ben vista con il nome di Lucrezia (Basil l'investigatopo).

Pensate magari a Esmeralda (Il Gobbo di Notre Dame) in caso di una gattina dagli occhi splendidi e intensi, così come a Malefica (La Bella addormentata nel bosco) in caso di carattere "problematico". Se invece è di una dolcezza disarmante, magari Belle (La Bella e la Bestia) è la scelta giusta.

