Quali sono i giochi che i gatti odiano?

Anche se ogni gatto ha il proprio carattere e la propria individualità, esistono in effetti dei giochi che i gatti possono odiare: si tratta di quelli per loro troppo rumorosi o che, per via di movimenti meccanici o troppo veloci, possono metterli in difficoltà.

In quel caso occorrerà tenere conto del linguaggio felino : dalla mancata interazione ai soffi, passando per pianti, lamenti o per la schiena inarcata (con tanto di pelo ritto), il gatto ci comunicherà perfettamente se la cosa che ha davanti non gli piace.

Gli esemplari di gatto più sensibili possono manifestare palese disagio di fronte ad alcuni giocattoli . Per esempio, giochi con suoni forti, come il ronzio di alcuni giocattoli elettrici, possono generare ansia o stress .

Quali sono i giochi preferiti dai gatti?

Giochi che simulano la caccia;

Luci e laser;

Puzzle alimentari.

Sono diversi i fattori che possono influenzare le preferenze dei gatti per i giocattoli, come la sua personalità, l'età o le abitudini. Ci sono tuttavia alcuni tipi di giochi si sembrano particolarmente amati dalla maggior parte dei felini.

Tra questi, ci sono sicuramente quei giochi che simulano la caccia, istinto naturale di questi felini: canne da pesca con piume, topini di stoffa, palline di carta e, in generale, elementi dai movimenti imprevedibili possono scatenare il loro istinto predatorio e attivarli nel gioco, dando loro la possibilità di saltare, correre e afferrare.

Molte persone sembrano convinte che ai gatti piaccia giocare rincorrendo i laser: non è di per sé scorretto, ma l'importante è cercare di non far loro inseguire un fascio di luce per troppo tempo senza una "vittoria", poiché questo potrebbe generare frustrazione. Stando ovviamente attenti a non puntarli mai verso i loro occhi.

Ci sono poi i cosiddetti "puzzle alimentari", giochi interattivi molto apprezzati da cani e gatti che combinano il divertimento con la sfida della risoluzione dei problemi. Questi giocattoli possono variare per complessità o design, da quelli più semplici che richiedono al gatto di spostare oggetti o ruotare parti per ottenere il cibo a quelli più elaborati, con meccanismi che richiedono un certo livello di abilità per essere risolti.

Questi giochi possono però essere realizzati anche in casa, usando elementi di riciclo come tubi di cartone, bottiglie di plastica vuote, cartoni per le uova, bicchieri di plastica o vaschette per cubetti di ghiaccio (purché siano adeguatamente modificati di modo da non poter ferire il nostro animale domestico, oltre a dargli una effettiva possibilità di raggiungere il premio, senza sentirsi quindi frustrati).