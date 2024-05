Quali sono gli animali domestici più piccoli?

In aggiunta, è bene sapere che ci sono delle spese, tra cui quelle di una corretta alimentazione e delle cure veterinarie ordinarie e straordinarie da preventivare. Se tutto questo è ben chiaro, allora si può valutare la scelta di una specie, magari optando tra gli animali domestici più piccoli e meno impegnativi da tenere in appartamento.

Discorso analogo per i cani , ne esistono tantissime razze di taglia piccola come i Jack Russell , il Carlino o il barboncino Toy per fare qualche esempio ma ovviamente anche in canino si possono trovare meticci di dimensioni compatte. Si aggiungono all'elenco dei 10 animali da compagnia piccoli roditori come criceti, conigli, cavie, cincillà e non mancano nella wishlist degli appassionati di animali pappagalli e canarini che hanno bisogno solamente di una gabbia di ridotte dimensioni.

In cima alla scelta di moltissimi ci sono i gatti : non sono di grandi dimensioni, soprattutto alcune specie, non richiedono tantissimo tempo trattandosi di animali piuttosto indipendenti e si adattano bene alla vita in appartamento, persino in quelli di piccola dimensione.

Qual è l'animale meno impegnativo?

Non vi proponiamo un solo animale che risulta meno impegnativo ma spaziamo attraverso ben 3 tipologie differenti. Bellissimo nell'aspetto, piuttosto affettuoso e facile da accudire è il coniglio nano: si trova in vendita a prezzi non eccessivamente alti e non richiede numerose cure o attenzioni. È perfetto come primo animale domestico per bambini, purché abbiano empatia e una predisposizione alla cura del prossimo.

Interessante anche il cincillà che arriva ad un peso massimo di 800 grammi: si muoverà agilmente in appartamenti, anche di metratura ridotta e creerà un legame con il proprio padrone.

Ultima proposta tra gli animali che non richiedono troppe cure e non occupano molto spazio è il pesce rosso: abbiate cura, però, di non bloccarlo all'interno di una boccia di vetro ma attrezzargli un acquario adeguato, seppur di dimensioni compatte.