Quali sono gli animali che sentono le malattie?

Nonostante non esista miglior sistema diagnostico di quello della medicina moderna, alcuni studi affermano che certi animali siano in grado di "fiutare" certi tipi di molecole prodotte dai tessuti umani (e non solo) infetti da patologie, attraverso i loro organi percettivi o olfattivi.

Per esempio, i cani da rilevamento biologico vengono addestrati per associare odori specifici odori a determinate risposte, facilitando gli studiosi nel rilevamento delle malattie ma, soprattutto, incrementando il volume di dati su questa ricerca non ancora del tutto conclusiva.

Grazie al loro olfatto estremamente sviluppato, i cani sarebbero in grado di fiutare una serie di malattie umane o comunque partecipare nel rilevamento dei loro sintomi . Per farlo, naturalmente, dovranno essere appositamente addestrati a individuare l'odore che il medico sta cercando.

Attraverso l'addestramento e il fiuto sviluppato

Prima di tirare in ballo tutte le ricerche scientifiche che negli ultimi anni sono state fatte a tal riguardo, è importante menzionare che il cane non è in grado di fiutare la malattia in sé e per sé, ma dev'essere addestrato a farlo e, in ogni caso, non può sostituirsi a una diagnosi medica, diventando però un efficiente sistema di allerta in caso d'emergenza.

Detto ciò, esistono alcune razze (i cani da fiuto) maggiormente predisposte e capaci nell'individuazione delle malattie rispetto ad altre, avendo un olfatto più sviluppato dalla selezione umana e naturale.

Per quanto riguarda il cancro, per esempio, è importante capire che il cane è in grado di fiutare alcune molecole prodotte dai tessuti tumorali, ma non esistono alcuni studi conclusivi sul fatto che questo animale possa sostituirsi a uno strumento tecnologico di diagnosi.