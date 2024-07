Quali sono e quando si adottano i cani da assistenza medica?

Cosa sono i cani da allerta medica? I cani da allerta medica sono esemplari che per razza, selezione e addestramento intensivo hanno imparato a fiutare e rilevare diverse condizioni mediche, ponendosi come supporto indispensabile per persone che soffrono di malattie croniche con possibili situazioni d'emergenza.

Quali sono i cani da allerta medica? Labrador retriever;

Golden Retriever;

Border collie;

Beagle;

Pastore Tedesco. Il Labrador Retriever viene spesso addestrato per fiutare e mettere in allerta le persone che potrebbero essere vicine a un episodio sanitario dovuto a diabete o epilessia. Anche i Golden Retriever svolgono la stessa funzione e lo fanno piuttosto bene, anche grazie al loro temperamento mansueto e imperturbabile. Il pastore tedesco è un cane attento e vigile, e può essere addestrato per individuare possibili episodi sanitari (iperglicemia, ipoglicemia, reazioni allergiche, attacchi epilettici) in alcuni pazienti. Il Beagle e il Border Collie, grazie al loro olfatto straordinario, riescono a individuare con un certo successo i cambiamenti nell'odore del corpo umano, e possono rilevare attacchi d'asma o allergici.

Come avere un cane da assistenza? Ogni regione (talvolta ogni provincia) ha un iter leggermente diverso, ma è sufficiente effettuare una ricerca sui motori per individuare i formulari da compilare (e i documenti da presentare) al fine di poter richiedere un cane da assistenza nella propria area di residenza. Detto ciò, l'organizzazione si metterà in contatto con la famiglia bisognosa di questo animale, il quale è stato addestrato per 8-10 mesi prima di potersi considerare a tutti gli effetti un cane da assistenza medica, e farà tutte le domande del caso per capire se l'animale è destinato a una persona bisognosa e, soprattutto, sarà in buone mani. Un cane da allerta medica non è solo uno strumento di diagnostica e di allerta: è e rimane un compagno fedele che dev'essere trattato come un membro della famiglia, con tutti i riguardi del caso. In altre parole, avere un cane da assistenza non è tanto diverso dall'avere un cane "tradizionale", con la differenza che verranno effettuati controlli periodici da parte dell'organizzazione che darà il cane in affido.

Quando va in pensione un cane d'assistenza? Un cane da assistenza va in pensione dopo 9 anni di servizio, oltre i quali può considerarsi libero dai suoi doveri. Naturalmente la sua capacità di fiutare e rilevare potenziali emergenze sarà sempre garantita, specialmente se si è creato un rapporto d'amore tra animale domestico e famiglia che lo accoglie. Nonostante il periodo "di pensione", il cane sarà in ogni caso autorizzato a rimanere presso l'abitazione dove ha vissuto, e prestato servizio, durante la sua carriera.

Quanto costa un cane da allerta medica? Il costo dei cani da allerta medica è molto elevato, e si aggira nell'intorno dei 10-15 mila euro. Detto ciò, esistono molte associazioni e organizzazioni che, facendo richiesta, aiutano a raccogliere i fondi per aiutare le famiglie con un membro malato a sostenere e ammortizzare il costo di questo animale altamente addestrato.

Come fanno i cani a sentire la glicemia alta o bassa? Quando si verifica un fenomeno di iperglicemia o di ipoglicemia, il paziente diabetico rilascia un odore particolare nella saliva e nel sudore. Si tratta di un odore impercettibile per il nostro olfatto, ma che un cane addestrato è in grado di individuare e segnalare per dare l'allerta prima del picco. Utilizzando specifici segnali concordati con la famiglia, il cane avviserà il paziente o un familiare dell'episodio in arrivo, anche di notte. È particolarmente interessante sapere che questi cani possono accompagnare anche i bambini, notificarli della crisi imminente o avvisare un genitore affinché intervenga prontamente.

Come fa un cane da allerta medica a riconoscere le crisi epilettiche? I cosiddetti seizure dog, o cani da allerta medica specializzati in crisi epilettiche, sono perfetti per accompagnare tutti quei pazienti che soffrono di convulsioni epilettiche improvvise e frequenti, le quali naturalmente riducono la qualità della vita. I cani da allerta epilessia sono addestrati per riconoscere le convulsioni. Come? Guardano i movimenti del corpo, ascoltano i suoni e individuano i movimenti e i segnali fisiologici, così come anche gli odori associati a un episodio epilettico. Il cane da allerta epilettica viene addestrato a dare l'allarme, chiamare un famigliare o recuperare addirittura un telefono o un medicinale. In casi di estrema emergenza, possono addirittura cambiare la posizione di un paziente così da impedirgli, per esempio, si soffocare. In linea generale, il cane da allerta epilettica è in grado di segnalare una crisi dai 15 a 45 minuti prima che si verifichi.