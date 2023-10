Quali sono i cani adatti ai bambini? Davvero il cane è il miglior amico dell'uomo, ma che ne è dei bambini? Naturalmente l'idea di far crescere i propri figli accanto a un cucciolo di cane ispira tante famiglie ad adottare o comunque accoglierne uno in casa. Prima di fare una scelta così importante all'interno degli equilibri di una casa è importante comprendere non solo che il cane diventerà a conti fatti un membro della famiglia, ma potrebbe in qualche modo portare nuovi equilibri e, naturalmente, nuovi doveri per tutti. Prima di scegliere un cane, è sempre una buona idea valutare i doveri e benefici di averne uno in giro per casa. Solo se il bilancio è positivo si può iniziare a fantasticare sulla razza, poiché un cane non è un pupazzo, né un regalo di Natale!

Primo cane per bambini: caratteristiche Hanno tanta pazienza

Sono equilibrati

Non devono amare troppo le lunghe passeggiate

Non devono avere bisogno di troppe cure (pelo lungo, per esempio)

Merita rispetto, lo stesso che dà ai bambini I bambini che crescono insieme ai cani sviluppano qualità empatiche e attenzioni verso il prossimo. Esistono razze di cane più adatte di altre alla convivenza con i bambini, specie quelli molto piccoli. Non si tratta solo di una questione di sicurezza del bambino, la quale è sempre al primo posto in ogni nostro pensiero, ma anche di una forma di tutela del benessere del cane. Gli esperti ritengono che il momento giusto per potersi prendere cura di un cane per i bambini si aggira intorno ai 10 anni, specialmente se si pensa di adottarne uno a scopo di educativo oltre che affettivo. Non c'è nulla di male però a nascere e crescere circondati dai cani, e soprattutto, meglio ancora se dalle razze adatte. Questo, naturalmente, a patto che tutta la famiglia sia preparata all'accoglienza del suo nuovo membro attivo. La responsabilità del cane, infatti, ricadrà più spesso che no sugli adulti, ed è necessario rispettare alcune regole perché tutti possano convivere felicemente. Infine, per quanto piccolo sia un bambino, è importante insegnargli sin da subito il rispetto per il cane. Niente mani sugli occhi o nelle orecchie, niente tirate di coda e tanto altro ancora: se il cane si sente rispettato, regalerà alla famiglia infinita pazienza e amore.

Cani adatti ai bambini in appartamento Barboncino

Bichon Frisé

Cavalier King Charles Spaniel

Cocker Spaniel

Schnauzer

Beagle

French Bulldog

English Bulldog Questi sono solo alcuni dei cani che ci sentiamo di consigliare non solo in accoppiamento con i bambini, ma anche in un contesto di vita in appartamento. Naturalmente le taglie medie e grandi dovrebbero disporre dello spazio sufficiente per avere la loro privacy e muoversi agevolmente all'interno delle stanze, oltre che fare sgambate più lunghe.

Cani adatti ai bambini taglia piccola Bichon Frisé

French Bulldog

Cavalier King Charles Spaniel

Shih Tsu

Barboncino

Bolognese

Maltese

Jack Russell Contrariamente a quanto si possa pensare, la taglia piccola non indica per forza un animale più adatto ai bambini. Alcuni piccoli cani hanno un carattere davvero importante, mentre altri sono molto piccoli e paurosi e rischierebbero di essere travolti o feriti da un bambino esuberante.

Cani adatti ai bambini taglia media Golden Retriver

Labrador Retriver

Dalmata

Bobtail

Pastore tedesco

Setter irlandese

Basset Hound

Border terrier

Cocker Spaniel

Collie (pelo lungo)

Bulldog inglese

Border Collie

Boxer

Airedale terrier

Cani adatti ai bambini taglia grande Terranova

Bovaro del Bernese

Barbone (anche di taglia media)

Bullmastiff

Alano

Cani adatti ai bambini e da guardia Pastore tedesco

Collie

Airedale terrier

Terranova Sono cani da protezione del territorio, molti dei quali di indole non particolarmente aggressiva (si veda il bonario Terranova) ma che sanno farsi rispettare. Con i membri della famiglia, però, assumono comportamenti molto affettuosi, specie con i bambini.

Cani non adatti ai bambini Akita Inu

Malamute

Maremmano

Levriero

Chow Chow

Lupo cecoslovacco Perché alcune razze non sono adatte ai bambini? Tutti gli animali che abbiamo elencato sono creature straordinarie che possono dare tanto a una famiglia. Tuttavia, questi in particolari risultano meno adatti alla convivenza con i bambini per via del loro carattere riservato (per esempio, i Levrieri o gli Akita), o i Chow Chow, i quali tendono ad avere poca pazienza. Il Maremmano, invece, ha un'indole indipendente, e tende ad avere poco interesse nell'indulgere in giochi per bambini. Naturalmente ogni caso, come abbiamo già detto, è particolare, e ogni animale è un mondo a sé. In linea generale, nessuna razza di cane dovrebbe essere lasciata completamente da sola insieme ai bambini, poiché questi tendono ad avere poca esperienza in merito al linguaggio di Fido. Le incomprensioni possono dare vita a incidenti che possono essere evitati con un po' di supervisione.

Come capire se il cane va bene per i bambini? Passato dell'animale;

Inclinazioni individuali;

Esperienze vissute. In linea generale, i cani adatti ai bambini sono pazienti e non hanno un passato traumatico, ma è sempre importante valutare caso per caso. Anche la capacità di mediazione del genitore svolge un ruolo chiave nell'introdurre un cane in famiglia, in presenza di bambini. È però molto importante ricordare che ogni cane è un mondo a sé e, anche se si fa riferimento a razze specifiche, le quali di solito sono anche molto indicate per i bambini, bisogna tenere conto dei tre fattori che abbiamo appena elencato.