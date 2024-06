Quali pesci vanno d'accordo con i neon?

I pesci non sono tutti uguali e, ad esempio, i pesci neon hanno un carattere per il quale è bene siano affiancati da certe tipologie di "compagni di vasca" e non da altri. Pur essendo animali pacifici e gregari, infatti, possono essere visti come prede da altre specie. I due compagni migliori sono i guppy e i tetra , ma non sono le uniche opzioni.

Tutti questi pesci vanno bene se decidiamo di tenere il pesce neon in compagnia di altri esemplari. Queste specie, infatti, sono abituate a vivere in condizioni simili , se non identiche, a quelle dei neon. Vi diamo inoltre un altro piccolo consiglio: non affiancate ai neon esemplari loro simili, ovvero pesci neon di differenti sottospecie.

Infine, i pesci spadaccini si distinguono per la loro cordialità ma, è bene ricordarlo, non dovrebbero essercene più di due esemplari maschi in vasca di questa specie. Il rischio è quello di vederli entrare in conflitto con loro, agitando la vita nell'acquario. Il tutto per l'attenzione delle femmine. Ciò potrebbe spaventare i neon e rendere la loro vita complicata.

Compagni ideali sono anche i danio , che per molti versi sono simili ai neon. Ottima pure la convivenza con il pesce gatto , che è completamente innocuo ed è ben noto per essere una specie pacifica e generalmente calma. Non si registrano casi di aggressività volontaria nei confronti dei propri vicini di vasca o territorio, se liberi in natura.

Altri pesci molto adatti ai neon sono i zebra , onnivori e senza particolari pretese. Amano vivere negli strati medi o superiori dell'acquario e, anche per questo, non disturbano affatto i neon.

Sostanzialmente, i migliori compagni per i pesci neon devono rispettare queste caratteristiche. È per questo che vi abbiamo elencato come prime scelte i guppy e i tetra : non mostrano mai aggressività nei confronti di vicini tanto piccoli e docili come i neon.

Quanti neon tenere in acquario?

Un pesce neon (massimo due) per ogni 4 litri d'acqua.

I neon sono una razza di pesci d'acqua dolce, che è solita vivere in banco. Ciò vuol dire che, anche se trasferiti in una vasca, necessitano di un gruppo per non soffrire. Il quantitativo di "compagni" dipende dalle dimensioni del proprio acquario. Importante in questo caso farsi seguire da un esperto, al fine di non incappare i dolorosi errori se si è alle prime armi.

Forniamo però delle informazioni di base cruciali, sia per chi volesse procedere in fai da te che per chi volesse farsi un'idea generale, così da capire se procedere o meno. Generalmente si procede a inserire un pesce neon (massimo due) per ogni 4 litri d'acqua in vasca.

Si può dire che questa rappresenti la regola generale da seguire ma, come detto, farsi seguire da un esperto è molto importante. Il motivo? La risposta alla domanda "quanti neon in un acquario?" cambia sulla base di altri pesci già inseriti, dimensioni delle specie e sistema di filtraggio, ad esempio.