Quali insetti pungono in estate?

Quali insetti pungono durante l'estate? Api;

Calabroni;

Mosche cavalline;

Pappataci;

Vespe;

Zanzare;

Zecche. Durante i mesi estivi, non capita di rado di trovarsi ad avere a che fare con una varietà di insetti che possono pungere e rovinare una tranquilla giornata all'aperto. Tra i più comuni troviamo animali come le zanzare, le vespe, i calabroni, i pappataci, le zecche o le mosche cavalline.

Quali insetti ci sono in estate? Api;

Bombi;

Calabroni;

Cimici;

Cavallette;

Falene;

Farfalle;

Formiche;

Grilli;

Mosche;

Pulci;

Scarafaggi;

Scarabei;

Tarli;

Vespe;

Zanzare;

Zecche. In generale, comunque, durante la stagione calda la presenza di insetti aumenta esponenzialmente. A essere particolarmente presenti durante l'estate sono le api, che approfittano di fiori e piante per il loro importante ruolo da impollinatrici, ma è altrettanto frequente trovare calabroni e vespe, insetti che vengono attratti anche dagli odori dei cibi per esseri umani. A comparire in quantità elevate sono poi cimici, pulci e zecche.

Quali zanzare possono morderci? Zanzare anofeli - Anopheles Meigen;

Zanzara comune - Culex Pipiens;

Zanzare Culiseta - Culiseta annulata e Culiseta longiareolata;

Zanzara tigre - Aedes Albopticus. Può sembrare superfluo, ma vale davvero la pena saperlo: durante l'estate l'insetto che ci punge di più è la zanzara, presente in Italia in diverse varianti. Le più diffuse sono le anofeli, le comuni e le culiseta, attratte dall'odore della nostra pelle e del sangue e in grado di causare pruriti e rossori. Da qualche tempo però, il problema maggiore è rappresentato dalle zanzara tigre (Aedes albopticus), una specie particolarmente aggressiva che, oltre a provocare infiammazioni, grossi ponfi e ulcerazioni con il suo morso, può anche trasmettere malattie pericolose come la Chi Kungunya e la Dengue. Le zanzare femmine sono le "colpevoli" delle punture, dato che hanno bisogno di sangue per sviluppare le uova. La saliva di questi animali contiene sostanze anticoagulanti che sono poi la causa delle manifestazioni di prurito e arrossamento della pelle.

Quali sono gli altri insetti pericolosi che possono pungerci? Calabroni;

Mosche Cavalline;

Pappataci;

Tafani;

Vespe;

Zecche. Le zanzare non sono però l'unico problema nelle nostre giornate estive all'aperto. Alcuni insetti possono davvero risultare pericolosi, e tra loro non possiamo non citare calabroni e vespe, perché la loro puntura può essere molto dolorosa e, in alcuni soggetti, potrebbe causare una reazione allergica con conseguente rischio di shock anafilattico. Insidiose anche le mosche cavalline: il loro morso può tanto "limitarsi" a gonfiori e irritazioni quanto provocare irritazioni cutanee e ulcere, con tanto di infezioni. Non meno pericolosi tafani e pappataci, che agiscono in particolare durante le ore serali, tendendo a pungere numerose volte in un'area ristretta e possono farci sviluppare sintomi come cefalea, nausea e febbre, l'ideale sarebbe contattare il proprio medico. Infine anche le zecche, che fanno parte della famiglia degli aracnidi, con il loro morso possono trasmettere patologie come l'encefalite e la malattia di Lyme. La puntura di questo animale non è però dolorosa, potrebbe quindi essere difficile accorgersene. In generale se in seguito a un morso di qualsiasi di questi insetti dovessimo avvertire difficoltà respiratorie, stanchezza intensa e un gonfiore importante nella zona interessata, conviene recarsi al più vicino Pronto Soccorso.

Come proteggersi dagli insetti d'estate? Indossare abiti adatti;

Evitare profumi molto intensi;

Usare insetticidi e repellenti;

Utilizzare creme o gel dopo-puntura. Purtroppo è spesso difficile proteggersi dalle punture di questi insetti, sia perché capita di non sentirli arrivare, sia perché possono avvicinarci magari mentre dormiamo o siamo impegnati in attività all'aperto. Ci sono però alcuni accorgimenti e accortezze che è possibile adottare per evitare di essere un bersaglio facile per questi insetti. Se ci troviamo, ad esempio, in zone nelle quali ci si aspetta una forte presenza di insetti, può essere opportuno indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, così da aumentare le possibilità di proteggere la pelle dagli attacchi. Alcuni insetti sono ovviamente attratti da determinate fragranze o aromi, ragion per cui, in previsione di una lunga giornata nel verde, potrebbe essere opportuno evitare profumi o lozioni dall'odore intenso. A tal proposito, il consiglio è di avere sempre con sé spray, creme o lozioni insetticide e repellenti, così da scongiurare il rischio di essere morsi. Attenzione però a scegliere un prodotto adatto sia agli insetti presenti, sia alla nostra pelle, per ridurre il rischio di reazioni cutanee. E comunque bene avere a disposizione sia dei gel o degli stick dopo-puntura, da applicare per ridurre localmente e momentaneamente prurito e fastidio, e una crema cortisonica, da utilizzare in caso di reazione alla puntura dell'insetto.