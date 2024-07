Quali cibi deve evitare il cane d'estate?

Che cibi non deve mangiare il cane d'estate? Gelato per umani

Frutta non inserita tra quelle consentite al cane

Tutti i cibi vietati ai cani

Alimenti troppo dolci o salati Nell'elenco dei cibi che il cane deve evitare d'estate troviamo un elenco ricco: oltre a tutti quelli vietati poiché velenosi e dannosi per la sua salute è importante non cadere in tentazione dandogli frutta non idonea o gelato per umani. Esistono, piuttosto, gelati e ghiaccioli ad hoc pensati per loro, e che sono gli unici consentiti.

Cosa dare da mangiare al cane durante l'estate? Carne magra

Pesce

Frutta fresca e verdure

Yogurt naturale

Uova sode

Riso

Snack congelati fatti in casa Offrire refrigerio e stimolare l'appetito dei cani è importantissimo durante l'estate, soprattutto per gli esemplari che sembrano più inappetenti e disinteressati al cibo. Fondamentale è che l'animale abbia una buona idratazione. Se preferire proteine leggere come pollo e tacchino o pesce è una buona norma, lo è altrettanto prediligere frutta e verdura fresche tra quelle consentite. Un esempio? Cetrioli e anguria, un toccasana da condividere come snack. Non di minore importanza yogurt e riso, ottimi nell'alimentazione casalinga ma non solo. Ultima opzione sono gli snack gelati, non solo gelati e ghiaccioli ma anche cubetti di brodo handmade a base di pollo o manzo.

Cosa far mangiare ai cani con il caldo? Proteine note per una maggiore digeribilità

Frutta e verdura nell'elenco di quelle consentite L'arrivo del caldo porta con sé il bisogno di adattare l'alimentazione del cane, così da migliorarne il benessere. Al primo posto c'è il preferire proteine leggere e digeribili: ne sono un esempio il merluzzo e il pollo. Altrettanto di supporto frutta e verdura tra cui si consigliano mela, carote, zucchine, anguria e cetrioli. Da giugno a settembre, si consiglia in più di evitare le crocchette secche, virando verso un'alimentazione fatta di cibi freschi e leggeri. Aggiungiamo in più l'importanza di tenere a portata di mano una ciotola d'acqua fresca, ma non fredda, e cambiarla frequentemente. Evitare colpi di calore e congestioni è fondamentale: ma il cane deve sapere di poter avere sempre acqua fresca a disposizione.

Quanto dare da mangiare al cane quando fa caldo? Ridurre la quantità distribuendola su più porzioni durante il giorno L'inappetenza è un problema comune nei cani durante la stagione calda, soprattutto se in casa non c'è l'aria condizionata o trascorre molto tempo all'aperto. Il consiglio degli esperti è quello di offrire più porzioni durante il giorno, evitando però di lasciare il cibo avanzato all'aria poiché potrebbe deteriorarsi. Questo è anche un ottimo momento per passare all'alimentazione casalinga: così da proporre soluzioni più fresche e naturali o leggere. In quel caso è bene però informarsi con l'aiuto di un veterinario.

Quando fa caldo il cane non mangia? Le temperature elevate possono causare inappetenza Nei mesi estivi è comune che i cani mostrino una diminuzione dell'appetito. Le temperature elevate impattano sul comportamento alimentare dei cani. Non è meno comune che alla diminuzione della fame si associ anche un comportamento letargico, meno attivo e meno incline al gioco. Ecco perché gli esperti consigliano di spostare le camminate alla mattina presto o alla sera tardi, così da agevolare l'attività con temperature più accessibili.

Perché i cani in estate mangiano poco? Le temperature più alte causano una diminuzione di appetito Secondo alcuni studi, il corpo del cane ha bisogno di più energia per raffreddarsi e quindi non utilizzandola per la digestione la impiega in un altro modo. Chiaramente, il cane diventa inappetente riducendo il cibo consumato per ottimizzare le risorse a sua disposizione. Se da una parte è normale, in caso l'animale manifesti eccessiva inappetenza, disinteresse per il cibo e sonnolenza è il caso di rivolgersi al proprio veterinario per avere informazioni più dettagliate.

Cosa dare da mangiare al cane al posto delle crocchette? Alimentazione casalinga su consiglio del veterinario Si parla sempre più spesso di alimentazione casalinga per i cani, come ottima alternativa alle crocchette: quello che è bene sapere però è che le crocche se di qualità sono un alimento completo e bilanciato, mentre alimentarli a livello casalingo non significa dare automaticamente il proprio cibo… anzi. Risulta assolutamente fondamentale il confronto con un veterinario e uno specialista in alimentazione canina per elaborare un piano ad hoc che sia equilibrato e contenga il giusto apporto di proteine, grassi e carboidrati senza dimenticare omega-3 e altre soluzioni in grado di aiutare ad avere un benessere generale bilanciato e soprattutto un pelo lucido e bello.