Un gesto estremamente naturale, come dimostra il fatto che allo stato brado sia facile assistere a scene del genere, tanto tra esemplari adulti quanto tra madre e cuccioli . In ambito casalingo, se si pensa a una scena del genere, si fa subito riferimento a cani e gatti. Vediamo però quali animali leccano i padroni in generale.

Come detto, si tratta di un comportamento estremamente comune, che fa parte dell'istinto di molti mammiferi. È dunque inevitabile avvenga , anche nei casi in cui si tratti di animali particolarmente restii nell'evidenziare i propri sentimenti. Prima o poi, con le persone che dimostrano di meritare fiducia, ciò accadrà per semplice istinto . Non fosse altro che per l'ultimo motivo: il sapore . Molti animali, infatti, sono attratti dalla particolare salinità della pelle dell'uomo. Immaginiamo una calda giornata estiva e il rientro a casa dopo una passeggiata. Ecco, quello strato di lieve sudorazione sulla pelle è qualcosa di molto allettante per cani, gatti e non solo.

Gli animali che leccano i padroni, però, possono anche soltanto voler evidenziare il proprio supporto . È un modo per sottolineare l'intenzione di prendersi cura del proprio proprietario, così come questi fa con lui/lei. Al tempo stesso, però, potrebbe trattarsi di una richiesta di attenzioni , al fine di ottenere coccole, rassicurazioni o magari dare il via a una sessione di gioco.

Al tempo stesso, dietro un "bacio" potrebbe nascondersi una certa dose di curiosità . Una persona porta infatti addosso i segni delle proprie esperienze recenti, principalmente sotto forma di odori. È assolutamente normale, dunque, che un cane, un gatto o altri animali (di cui parleremo in seguito, ndr) possano leccare principalmente il viso per esplorare e comprendere . Immaginiamo d'essere stati in un parco, colmo di odori, o magari d'aver giocato con altri animali o anche con dei bambini. Tutte queste informazioni verranno analizzate nel dettaglio da chi ci attende a casa, tanto attraverso il naso quanto attraverso la propria lingua.

Al di là della specie, gli animali leccano i padroni, in linea generale, per questi sette motivi. Può trattarsi di un saluto , il che avviene anche tra simili. Un modo per sottolineare l'apprezzamento del proprio arrivo con allegria.

Al tempo stesso, potrebbe essere una richiesta di attenzioni . In più il cane potrebbe rendersi conto d'apprezzare il sapore della pelle , magari un po' salata a causa del sudore estivo. In questo caso il gesto, continuato, rappresenta un modo per "esplorare" quel sapore interessante . Riguardo il comportamento ossessivo-compulsivo , non è una situazione comune ma accade in caso di forte stress.

Questi sono i motivi chiave per cui i nostri cani leccano. In generale il forte legame che si crea con il proprio cane, come in un branco o più, ha una profondità enorme e leccare è uno strumento molto vario nel mondo della comunicazione canina, che viene usato anche per esprimere affetto e amore .

Sono principalmente due i motivi per i quali un felino lecca la persona che si prende cura di lui/lei. Da un alto c'è la dimostrazione d'affetto. Un gesto perfettamente naturale, considerando come fin da cuccioli vengano a loro volta leccati dalla madre. Si tratta di una via per rafforzare un legame .

I motivi espressi in precedenza sono generici e valgono un po' per tutti gli animali che leccano i padroni. Nella maggior parte dei casi, il riferimento va ai cani che leccano, ma vediamo nel dettaglio cosa rappresenta questo gesto per i gatti .

A differenza di cani e gatti, il gesto di leccare il proprio padrone non rientra a pieno nelle abitudini quotidiane di un cavallo . Si tratta di un animale molto attento a ciò che lo circonda , che usa molto la testa per esprimere emozioni, dalle orecchie alle labbra ad esempio.

Quali altri animali leccano i padroni?

Giraffa;

Orso;

Criceto;

Porcellini d'India,

Furetti;

Cervi;

Bisonti;

Tigri;

Leoni;

Pantere;

Lama;

Alpaca.

Il mondo degli animali è molto vario ma il gesto di leccare è qualcosa che ritroviamo in svariate specie. Generalmente parlando si tratta di un gesto per evidenziare uno stato di fiducia. Non è qualcosa che avviene in condizioni iniziali, a meno che l'animale in sé non sia particolarmente abituato alla presenza dell'uomo.

Abbiamo parlato di cani e gatti, per poi ampliare lo sguardo e dirigerci verso il mondo dei maneggi. Da qui alle fattorie il passo è breve. Come non citare, dunque, mucche, capre e pecore. C'è chi parla delle prime come di grandi cani, per l'atteggiamento che hanno nei confronti dei propri padroni.

In questo ambito, così come in quello casalingo ormai, è possibile inoltre trovare dei conigli, che a loro volta esprimono affetto e riconoscenza attraverso i baci. Essere leccati da un lupo è cosa non comune e, in certe dinamiche, può anche rappresentare la partecipazione allo stesso gruppo.

Vivere la natura in maniera libera, alla ricerca di esperienze con quanti più animali possibile, porta però a scoprire come ci sia così poco da temere e così tanto da scoprire, anche attraverso una leccata in viso.