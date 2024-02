Tartaruga di terra o d'acqua: quale scegliere

Entrambe necessitano di pulizia regolare, ma le tartarughe d'acqua hanno necessità – per via dell'habitat con l'acqua – di uno sforzo maggiore. Inoltre se l'idea di nutrire il tuo pet con degli insetti non ti piace affatto dovresti scegliere la tartaruga di terra che è maggiormente erbivora.

Innanzitutto la tartaruga di terra vive più a lungo, parliamo di animali centenari e con un'aspettativa di vita alta. Dunque l'età in cui scegli di adottare questo pet è essenziale perché dovrai capire in futuro chi se ne prenderà cura.

Il consiglio è quello di prendere in considerazione le esigenze di questi animali e cercare di capire quali coincidono maggiormente con le tue. In questo modo riuscirai a prendertene cura nel modo migliore .

Le tartarughe d'acqua sono meno inclini al contatto umano rispetto a quelle terrestri. Sono meno socievoli e amano la solitudine , ma ciò non significa che non possono instaurare un legame con il proprietario. L'importante è sempre rispettare la natura di questi animali e andare per gradi.

Per tenere una tartaruga di terra prima di tutto è essenziale fornirle il giusto spazio, considerando anche quali saranno le dimensioni da adulta. Questo simpatico pet può vivere sia in un terrario che all'aperto, in giardino.

Fornisci al tuo animale domestico delle rocce in cui camminare per limarsi le unghie, collocandole in giardino oppure nel terrario. Non dimenticare anche delle zone con terreno soffice che gli serviranno per scavare liberamente.

La sua alimentazione deve essere piuttosto varia, con una dieta basata su frutta fresca e verdure, integrata con erbe selvatiche, lumache e insetti, ideali per fornire le proteine. Tieni il tuo animale domestico alla larga dai cibi dannosi come le banane, i funghi oppure i dolci.

Ricordati inoltre che le tartarughe bevono l'acqua, perciò non dimenticare di mettere a disposizione del tuo pet un recipiente che contenga sempre acqua fresca e pulita.

Un altro fattore chiave è rappresentato dall'esposizione al sole, fondamentale per tenere il corpo caldo. Infine ricordati di prenderti cura della tua tartaruga pulendo frequentemente urine e feci nel terrario.