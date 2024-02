Quale roditore puzza e quale invece fa meno odore? I roditori possono essere ottimi animali domestici, ma alcuni di loro, più di altri, tendono ad avere un odore sgradevole. Se desideri adottare un roditore, tieni presente che ogni animale ha le sue caratteristiche, i suoi istinti e le sue prerogative. Scegli di portare in casa solo gli animali con cui sei sicuro di poter convivere. Se vuoi sapere quale roditore non puzza, o emette meno odori sgradevoli, continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

I roditori puzzano? In linea generale, il roditore per sua natura non puzza. Tuttavia, è innegabile che la loro gabbietta possa essere in grado di emettere odori decisamente sgradevoli. Specialmente se non viene pulita con la giusta regolarità e i giusti accorgimenti. È però verosimile affermare che alcuni roditori tendono ad emettere odori meno sgradevoli di altri. Parti dal presupposto, però, che indipendentemente dal tipo di roditore che deciderai di adottare, ti ritroverai in casa qualche tipo di odore nuovo e non particolarmente gradevole. Gli animali, qualsiasi animale, emettono odori e non c'è niente che tu possa fare a riguardo, salvo prenderti cura della gabbietta o evitare di adottare – se la sola idea della puzza ti è particolarmente sgradita.

Perché la gabbietta dei roditori puzza? Urina

Feci

Batteri

Cibo andato a male

Marcature del territorio

Oli nella pelliccia dell'animale Indipendentemente dall'animale, è molto probabile che l'urina abbia un odore pungente. Alcuni roditori, inoltre, marcano il territorio con la pipì. Per quanto riguarda gli escrementi, invece, alcuni roditori evacuano in maniera più "maleodorante" di altri, specie quelli che si trovano in circostanze di una dieta umida. I batteri di una gabbietta pulita poco, o con approssimazione, tendono ad accumularsi e penetrare nelle superfici, causando odori sgradevoli. A questo si aggiunge il cibo andato a male. Molti roditori amano portare il cibo nelle loro tane e conservarlo lì, talvolta dimenticandoselo. È probabile dunque che vada a male, emettendo odore. Ultimo ma non per importanza, il mantello dei roditori. La pelliccia di queste specie tende a non avere odore, ma alcuni roditori devono avere accesso a bagni di sabbia per mantenerla in condizioni ottimali.

Perché il mio roditore puzza? Se la gabbietta è sporca, è molto probabile che anche il tuo roditore emetterà un odore poco gradevole, specie se si è rotolato in qualche scarto o in un cumulo di sporcizia. Alcuni roditori tendono a sporcare più di altri, in base alla loro natura.

Quali roditori non puzzano? Il gerbillo

Il cincillà

Il porcellino d'india Questi tre roditori sono quelli che, se si trovano in un ambiente pulito e curato, tenderanno ad accumulare meno odori sgradevoli. I gerbilli e i cincillà tendono ad essere animali molto puliti e a non sporcare l'habitat in cui vivono. La loro gabbietta richiede comunque manutenzione e pulizia, ma meno di quella di altri roditori.

Quali roditori possono emettere odori più sgradevoli? Degu (odori moderati)

Ratto (odori forti)

Criceto (odori molto forti)

Topo (odori molto forti)

Perché alcuni roditori puzzano più di altri? Ci sono tanti motivi per cui un roditore può arrivare a puzzare. Di solito, il colpevole principale dell'odore è l'urina. La pipì dei roditori ha un odore pungente e può contaminare in fretta l'intera gabbietta. Il modo in cui un roditore fa pipì, e la frequenza di minzione, può fare la differenza tra un roditore "puzzolente" e uno che non emette odori. Per esempio, i roditori che provengono da zone aride del pianeta tenderanno a fare meno pipì perché bevono anche meno acqua. I roditori che fanno pipì più spesso tendono ad avere gabbiette che puzzano di più. Non prendere la questione dell'odore come una discriminante nella scelta della specie da portare a casa con te. Quando ne adotti uno, oltre alle emanazioni, dovresti tenere in considerazione anche le caratteristiche della specie e le loro abitudini. Potresti per esempio trovarti meglio con un criceto che con un gerbillo, per come sei fatto: dovrai solo ricordarti di pulire più spesso la gabbietta.

Gerbilli e criceti: due animali molto diversi in termini di odore Il criceto è il roditore più diffuso come animale domestico. Spesso viene confuso con il gerbillo, specie perché entrambi gli animali hanno dimensioni simili. Tuttavia, essi sono molto diversi dal punto di vista delle emanazioni odorose. Nonostante il criceto provenga da aree secche del mondo, la sua minzione ha un odore molto pungente, e per sua natura questo roditore tende a fare pipì con più frequenza di un gerbillo.