Questo range va infatti d'accordo con la temperatura corporea sia dei gatti adulti (che va dai 38,0 ai 39,2°C) che dei gattini (che va dai 38,0 e i 39,5°C) e fa in modo che il felino non subisca contraccolpi di nessun tipo.

C'è poi la questione del pelo , lungo o corto, dunque più o meno protettivo. In ogni caso, si tratta di variazioni non eccessive rispetto al range già citato che va dai 25 ai 27°C.

La temperatura che dovrebbero avere gli ambienti interni, in effetti, può variare con la razza. Alcune tipologie di felini infatti vantano geni in grado di resistere molto meglio al freddo o al caldo rispetto ad altre.

Pur essendo in grado di regolare la propria temperatura , infatti, a queste temperature i gatti hanno difficoltà a compensare. È per questo che se non sono ben idratati, se si trovano all'esterno o se si sono posizionati in un punto troppo caldo della casa i nostri felini possono svenire per disidratazione o manifestare l'incapacità di stare in piedi, iniziando a barcollare.

Com'è possibile intuire dalle indicazioni che vi abbiamo dato, i gatti iniziano a sentire caldo dai 27 gradi in su. In particolare iniziano a soffrire molto intorno ai 28-30° .

Se la temperatura sale sopra i 27° e il gatto manifesta uno di questi comportamenti, significa che sta soffrendo molto il caldo . Ciò implica che dobbiamo intervenire per proteggerlo e per rinfrescarlo .

Generalmente i gatti non amano il freddo. Guardando al livello di temperature gestibili, riescono a non soffrire eccessivamente fino ai 10°. La situazione diventa critica invece se le temperature scendono e si può parlare di vero e proprio pericolo quando si va al di sotto dei 7°C , dunque.

Quando il gatto ha la febbre?

Se la temperatura corporea supera i 39,2°C.

Un gatto ha la febbre quando la sua temperatura corporea supera i 39,2°C. Nel caso in cui il livello dovesse superare il valore di 39,5°C è fondamentale andare dal veterinario, specie se la temperatura rimane così elevata per più di 24 ore. Superata la soglia dei 41°C non c'è alternativa all'intervento d'emergenza di un esperto.

Ma come si misura la febbre al gatto? La soluzione migliore è quella di usare un termometro rettale o digitale. Molto dipende anche dal carattere del gatto, così come dalla sua età. Per un giovane esemplare dalle tendenze aggressive si potrebbe di certo preferire un termometro digitale.

Lo strumento, utile per la temperatura auricolare, va tenuto a un angolo di 90°, facendo attenzione a non danneggiare il timpano dell'animale. Non si richiede alcuna lubrificazione preventiva, è il caso di evidenziarlo. Rimuoverlo delicatamente, quando emette un segnale acustico.

Qualora si optasse per il termometro rettale, occorre ricordare che la punta va lubrificata, magari con della vaselina. Per ottenere risultati accurati, lo strumento va lasciato fermo per non meno di 2 minuti.