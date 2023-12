Qual è la razza di cane più attaccata al padrone?

Se vuoi sapere quali sono le razze di cani più attaccate al padrone , continua a leggere. Prima però ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Non è un modo di dire: i cani sono davvero i migliori amici dell'uomo . E questo la dice lunga su tutto ciò che rappresentano nella vita quotidiana di chi li ha adottati. Qualunque sia la loro razza, il loro temperamento e il loro carattere, poco importa. Quello che conta è che il cane, per sua natura (e per questioni di selezione ed evoluzione) ama la compagnia dell'uomo.

Le 16 razze di cani più attaccati al padrone

Cane da Montagna dei Pirenei

Border collie

Labrador retriever

Pastore tedesco

Beagle

Akita Inu

San Bernardo

Bassotto

Bulldog

Rottweiler

Samoiedo

Bichon Maltese

Carlino

Barboncino

Pinscher

I giganti gentili, ovvero i cani da montagna dei Pirenei, sono dei cuccioloni fatti di pelo e adorazione per il loro padrone. Pur essendo noti cani da lavoro, così come tanti altri che troverai in questa lista, la razza è conosciuta per la sua abilità nel gestire le greggi e per il temperamento calmo, compassato e molto protettivo.

Il golden retriever, così come il labrador retriever, ha un temperamento favoloso anche con i bambini, ed è uno dei cani più consigliati per le famiglie con bambini piccoli. È un insaziabile coccolone con la testa un po' dura, ma ama il trascorrere tante ore con la famiglia e non si staccherebbe mai da essa. La loro pazienza e l'attaccamento alla famiglia li rendono impareggiabili.

Il pastore tedesco potrebbe sembrare un animale estremamente indipendente, e lo è. Ciò non significa però che non sia leale e attaccato al suo padrone come di rado accade nel mondo canino. Questa razza è estremamente intelligente e mette la sua intelligenza al servizio del suo essere umano.

Altri giganti gentili da menzionare sono sicuramente il Samoiedo, il San Bernardo e il Rottweiler, cani che imparano a distinguere l'aggressività dalla lealtà attraverso l'addestramento e si rivelano amici insostituibili per la maggior parte delle famiglie. Il San Bernardo, poi, l'aggressività non sa nemmeno dove sta di casa, specialmente se cresce in una famiglia amorevole.

Il beagle è tanto attaccato al suo padrone quanto ama abbaiare a qualsiasi cosa si muova o respiri, o una delle due. Sono eccellenti compagni per i bambini e, grazie alla loro personalità frizzante, sono un piacere da avere accanto per il gioco o per il divano. L'intelligenza del Barbone, o del Barboncino, è proverbiale: certo lo immaginiamo come il tipico cane da borsetta, ma di tutte le razze che abbiamo menzionato, poche possono competere con la fedeltà e la lucidità di pensiero di un barboncino.

Ci sono poi razze, come per esempio l'Akita, che sono particolarmente attaccate ai loro padroni senza darlo troppo a vedere. In che senso? Gli Akita non danno confidenza agli estranei e non amano particolarmente gli altri cani, ma non per questo sono meno affezionati degli altri. Lo sono a modo loro, standosene un po' in disparte.