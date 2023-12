Alla scoperta dell'animale più gentile al mondo Essere gentili significa essere rispettosi, generosi e sinceramente preoccupati per il benessere degli altri. Così intesa, la gentilezza è considerata una virtù in molte culture, e non riguarda soltanto gli umani. Altruismo e istinto cooperativo, che sono parte integrante del concetto di gentilezza, sono piuttosto diffusi nel mondo animale, e c'è anche chi non disdegna di distribuire dolci carezze o rinunciare a una ricompensa per aiutare un simile in difficoltà. Ma qual è l'animale più gentile al mondo? E quali sono le specie più altruiste e protettive con gli umani? Prima di partire per questo viaggio nei meandri più teneri dell'istinto animale, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici pets.

I 10 animali più gentili al mondo elefante , l'animale più gentile al mondo;

, l'animale più gentile al mondo; delfino;

mucca: è tra gli animali più amichevoli e premurosi con i propri simili;

cavallo (o pony);

coniglio;

pecora;

capibara;

lamantino;

pinguino;

cane, non a caso il miglior amico dell'uomo. Il buon carattere di "giganti gentili" come elefanti, mucche e cavalli è una caratteristica nota, ma che continua ad affascinare gli studiosi: se gli elefanti usano la proboscide per accarezzare e confortare i simili che ne hanno bisogno, e sono spesso usati come simbolo della gentilezza del mondo animale, le mucche sanno instaurare profonde amicizie ispirate da altruismo e compassione. I cavalli sono generosi e altruisti per definizione: si guardano le spalle, condividono il cibo e restano svegli per assicurarsi che i propri compagni siano al sicuro. I lamantini, dal canto loro, conoscono le carezze e sono una delle specie più pacifiche dei mari. Capibara e pecore riescono ad essere amichevoli con praticamente tutte le forme di vita, come avviene anche per delfini e cani: questi animali gentili sanno essere generosi non soltanto tra di loro, ma anche nei confronti di altre specie, inclusa la nostra.

Quali animali sono altruisti? pappagalli cinerini;

delfini ;

; scimpanzé;

cani (e lupi);

ratti;

corvi ;

; procioni;

scimmie;

balene. Mentre alcuni animali di questa lista possono non stupire, per alcuni di loro è difficile immaginare quali possano essere le manifestazioni di altruismo e gentilezza. Si pensi al corvo, oscuro pennuto da sempre associato a scenari tutt'altro che amorevoli: i corvidi possono esprimere affetto portando piccoli doni, e diversi esperimenti hanno mostrato che arrivano al punto di rifiutarsi di collaborare con gli scienziati nel caso in cui notano disparità di trattamento con gli altri esemplari. I procioni avvisano gli altri quando trovano un gustoso banchetto da condividere, mentre i pappagalli cinerini sembrano altruisti per natura: come dimostra un recente studio del Max Planck Institute, se possono aiutare un proprio simile ad ottenere una ricompensa non ci pensano due volte. Anche i ratti mostrano gentilezza e altruismo: questi piccoli animali rinunciano anche a delle ricompense pur di aiutare un proprio simile in difficoltà, anche se è la prima volta che lo incontrano. Anche non hanno il temperamento che ci si aspetta dall'animale più gentile al mondo, scimmie e scimpanzé sono molto altruisti con i propri compagni e si sono dimostrati ben disposti a comunicare e collaborare con gli umani, come anche balene e delfini.

Chi è l'animale migliore amico dell'uomo? Il cane è da sempre considerato il migliore amico dell'uomo, e ci sono diverse ragioni. Innanzitutto, è il primo animale ad essere stato addomesticato: secondo alcuni studi, i primi cani addomesticati potrebbero essere stati compagni dei Sapiens durante la migrazione in Europa, avvenuta nell'ultima Era glaciale. A differenza di altri animali che hanno iniziato a lavorare al fianco degli umani in epoche successive, come i cavalli e le mucche, i cani sono sempre stati considerati dei "collaboratori" piuttosto che degli umili servitori. Si è sviluppato così un rapporto diverso con gli umani, basato su reciprocità e fiducia, che ha reso il cane particolarmente affettuoso, fedele al suo riferimento umano e degno di essere trattato come un vero amico.

Quali sono gli animali che aiutano l'uomo? cani ;

; cavalli e asini;

mammiferi marini;

narvali;

scimpanzé;

falconi;

api.



Mentre le api sono fondamentali per la salute del pianeta, e aiutano l'uomo semplicemente facendo il loro lavoro, mammiferi marini e narvali si sono dimostrati degli ottimi assistenti degli scienziati, trasportando strumenti e radio trasmettitori per raccogliere dati sugli oceani. Cavalli, asini e altri animali da soma sono stati dei grandi aiutanti degli uomini quando il lavoro nei campi non era meccanizzato, e molti continuano a "servire" gli umani o a fargli da animale da compagnia. Falconi e cani, storicamente, sono stati più spesso usati come fedeli compagni di caccia, ma si sono rivelati un aiuto insostituibile anche in altre mansioni: mentre i falconi vengono abitualmente usati per contenere i gabbiani nelle aree costiere (e durante i pranzi nel giardino del Quirinale), i cani di oggi sono specializzati in diverse mansioni, che vanno dall'assistenza ai disabili all'intervento nelle operazioni di soccorso.