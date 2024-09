Qual è il peso forma del gatto?

Il peso ideale per un gatto può dipendere da diversi fattori, come l'età o la razza, ma tendenzialmente possiamo dire che il gatto europeo (che sarebbe l'equivalente felino del "cane meticcio" ) ha un peso medio che può andare dai 3,5 kg ai 4,5 kg per le femmine e dai 4 kg ai 5 kg per i maschi.

Per pesare un gatto (così come si pesano molti altri animali di piccola o media taglia) basta avere a portata di mano una bilancia e pesare come prima cosa noi stessi . Una volta segnato il nostro peso, ci basterà pesarci nuovamente con il nostro felino in braccio, per poi sottrarre dal totale il nostro peso. Sapremo così esattamente quanto pesa il nostro animale domestico.

In linea di massima però, avendo come riferimento il gatto europeo, possiamo dire che un gatto maschio in sovrappeso è quello che supera i 5,5/6,5 kg , mentre per la femmina la linea può essere marcata oltre i 5 kg.

Come detto, i parametri di peso "ideale" per i gatti variano a seconda di diversi fattori, tra cui la razza, la sterilizzazione e le dimensioni.

Quanto deve pesare un gatto sterilizzato?

Anche se il peso medio del gatto sterilizzato dovrebbe essere lo stesso, generalmente in seguito a questa operazione l'animale tende ad ingrassare (motivo per il quale non di rado si usano alimenti specifici per gatti sterilizzati).

In realtà ciò che fa ingrassare i gatti domestici è la sedentarietà, ecco perché molti veterinari consigliano di non lasciare il cibo o l'acqua a terra ma di porlo su ripiani elevati e magari in più ciotole posizionate per la casa, di modo che il gatto possa fare attività fisica per nutrirsi e non essere "servito" con il piatto a terra come per i cani.

Un gatto in forma è un gatto che, anche se sterilizzato, si mantiene sui pesi indicativamente precedentemente indicati. In seguito all'intervento di sterilizzazione (o castrazione per i maschi) all'animale tende a "scendere" la pancia per l'accumulo di grasso a livello addominale che, sebbene difficile da eliminare, può essere gestito facendogli fare attività fisica.

Non c'è quindi da preoccuparsi se il nostro animale domestico, in seguito all'operazione, ha messo su qualche etto. L'importante è non lasciare che la sedentarietà e la pigrizia prendano il sopravvento, facendogli correre il rischio di diventare sovrappeso o obeso.