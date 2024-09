Qual è il peso forma del cane?

Il peso forma di un cane si calcola tramite il BCS , valore semi oggettivo, che coniuga osservazione e palpazione. Viste le grandi differenze tra una razza (e i suoi incroci) e l'altra, infatti, l'unico modo per capire se il cane è in forma è affidarci ad alcune caratteristiche fisiche , che possono indicarci uno stato di sovrappeso o eccessiva magrezza.

Questo tipo di osservazione ci permette di capire se il nostro cane è troppo magro o in sovrappeso, e in molti casi ci può essere d'aiuto anche nel giudicare la gravità della situazione.

Per capire se il proprio cane è sovrappeso o ha un peso forma ideale, bisogna osservarlo dall'alto e poi di fianco , facendo attenzione a eventuali depositi di grasso o ossatura sporgente. Bisogna quindi toccarlo in maniera delicata ma decisa, cercando di capire quant'è spesso lo strato di grasso che ci separa dalle costole.

Come abbiamo detto, il sistema più diffuso per capire il peso forma del cane è il BCS, Body Condition Score , che ci permette di valutare la forma del nostro amico tramite un'attenta osservazione e la successiva palpazione di costole, addome e base della coda.

I cani sono estremamente diversi tra loro, ed è impossibile pensare di calcolare il peso forma del cane senza conoscere gli standard di razza (o delle varie razze dal cui incrocio proviene il nostro amico). Per questo, come abbiamo già detto, possiamo affidarci al BCS.

Le differenze di peso e stazza tra un cane e l'altro possono essere abissali: ci sono microscopici cani toy che non arrivano a due chili e scoppiano di salute e ci sono cani enormi che dovrebbero pesare almeno 45 chili, per rientrare nelle categorie del peso forma del cane .

Come pesare il cane a casa?

Sulla bilancia pesapersone;

Salendo insieme sulla bilancia e sottraendo il nostro peso;

Dal veterinario.

Ovviamente anche il peso è importante, se vogliamo stabilire lo stato di forma fisica del nostro cane. Bisognerà dunque riuscire a pesarlo, possibilmente in casa. La buona notizia è che nella maggior parte dei casi è possibile pesare il cane utilizzando una semplice bilancia pesapersone: a meno che il cane non sia enorme, infatti, non sarà molto complicato risalire al suo peso.

Se abbiamo a che fare con un cane di taglia piccola o media, possiamo tentare di farlo salire autonomamente sulla bilancia, magari invogliandolo con uno snack (e facendo attenzione che la coda o parte delle zampe non finiscano per toccare terra).

Se riusciamo a prendere in braccio il nostro amico, è ancora meglio: possiamo salire insieme sulla bilancia e poi sottrarre il nostro peso: un metodo semplice e molto affidabile, ma non adatto a tutte le circostanze. Se il cane è troppo grande per stare tutto sulla nostra piccola pesapersone, possiamo aiutarci con una piattaforma da posizionare sopra la bilancia, in modo che il cane possa salirci. Possono fare al caso nostro una tavola di legno, una valigia rigida o addirittura la stessa cuccia del cane, purché sostenuta e non troppo complicata da spostare.

Se il cane è troppo grande anche per questo, allora l'unica opzione è quella di passare dal veterinario e chiedergli di farci utilizzare la sua bilancia.