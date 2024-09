Qual è il nome del cane da tartufo?

Qual è il cane da tartufo? Il cane da tartufo per eccellenza è di razza Lagotto romagnolo, ma detto questo esistono altre razze che possono svolgere la ricerca del tartufo in maniera efficiente.

Perché il Lagotto romagnolo è il miglior cane da tartufo? Olfatto estremamente sviluppato;

Resistenza alla fatica;

Carattere equilibrato;

Attitudine all'obbedienza;

Basso interesse per la caccia della selvaggina. Il Lagotto romagnolo è considerato il cane da tartufo per eccellenza, ed è anche l'unica razza riconosciuta dalla FCI, Fédération cynologique internationale (talvolta citata con l'acronimo FCI, in italiano Federazione cinologica internazionale) per la ricerca di quella che viene considerata una costosissima prelibatezza, impossibile da coltivare e che dev'essere individuata, andando per boschi, da un olfatto molto sviluppato. Il cane da tartufo deve avere alcune caratteristiche spiccate: in particolare, dovrebbe essere snello, agile, capace di resistere alla fatica e abbastanza muscoloso da sostentarlo per lunghe passeggiate. L'olfatto, naturalmente, è quintessenziale: senza di esso recuperare i tartufi è pressoché impossibile. Detto ciò, un buon cane da lavoro di questo tipo deve anche essere obbediente e concentrato sull'odore del tartufo. Il che presuppone innanzitutto che abbia iniziato presto l'addestramento, e in secondo luogo sia capace di non farsi distrarre, per esempio, dagli odori della selvaggina o degli altri animali. Il Lagotto è un ottimo cane da tartufo perché ha un basso istinto alla caccia, ed essendo selezionato per la sua obbedienza, risulta facile da gestire quando si va alla ricerca dei preziosi tartufi. Infine, il mantello del Lagotto è riccio e spesso, di facile manutenzione e capace inoltre di tenerlo al caldo, anche nei climi rigidi. Questa razza è di natura mansueta e molto dolce, desiderosa di compiacere il padrone. Detto ciò, è importante ricambiare questo comportamento con dolcezza: un padrone molto nervoso o brusco potrebbe intimidirlo, e renderlo infelice.

Quali altre razze sono adatte alla caccia al tartufo? Bracco ungherese (o Vizsla);

Bracco tedesco;

Pointer inglese;

Spinone italiano;

Jack Russel Terrier. I bracchi sono cani da caccia agili e attenti, oltre ad essere generalmente considerati anche animali dal carattere particolarmente equilibrato e intelligente. Sono docili e dolci, e non abbaiano praticamente mai pur essendo molto facili da addestrare. Non manifestano segni di aggressività, ma essendo cani da caccia possono farsi distrarre da cacciagione e selvaggina. I pointer sono tra i cani da tartufo più ambiti, insieme al Lagotto, grazie proprio al loro olfatto. Sono molto atletici e richiedono un padrone disposto a farli sgambare e mantenerli attivi e in movimento. Pur essendo estremamente intelligenti, hanno bisogno di un padrone fermo, deciso e soprattutto di un addestramento già in tenera età per poter gestire la loro natura indipendente. Lo spinone italiano è un cane docile e mansueto, abituato alla fatica e capace di muoversi su tutti i terreni. È veloce ed è un grande riportatore, oltre ad essere un eccellente animale da compagnia dotato di grande olfatto.

Come addestrare un cane da tartufo? In commercio è possibile trovare e acquistare cani da tartufo già addestrati da padroni esperti. Naturalmente questi esemplari, già quasi adulti, hanno un costo più elevato rispetto agli stessi esemplari cuccioli, che devono ancora essere addestrati e naturalmente valutati per le loro capacità (ci sono animali più portati di altri, anche nella stessa razza). Se sei un tartufaio apprendista, potresti voler optare per un cane già addestrato ed eventualmente affiancarlo ad un cucciolo non addestrato, in maniera che si affianchino e apprendano reciprocamente qualcosa. Detto ciò, è importantissimo sottoporsi a dei corsi specifici per l'addestramento canino e, naturalmente, farsi consigliare dagli esperti.

Come si sceglie un cane da tartufo? Abbiamo visto che il Lagotto è considerato il miglior cane per la ricerca dei tartufi. È però fondamentale sapere che questa caratteristica non è l'unica da ricercare in un animale, in quanto ogni persona ha le sue esigenze specifiche, le sue caratteristiche e ogni razza di cane è perfetta per un certo tipo di stile di vita. La scelta del cane da tartufo va fatta prendendo in considerazione non solo il momento della caccia, ma anche la compatibilità tra padrone e cane durante il resto della convivenza. Inoltre, per chi cerca tartufi in zone impervie, come l'Appennino tosco-emiliano, è importante sapere che il cane dovrà essere in grado di sostenere importanti salite e discese. In queste situazioni di fatica, un Pointer o un Setter potrebbe essere l'animale giusto. In caso di boschi prevalentemente pianeggianti il Lagotto è il re indiscusso del tartufo, poiché a differenza degli altri cani, prevalentemente da caccia, risulta assai meno testardo e più desideroso di compiacere il padrone.

Quali sono i migliori nomi per cani da tartufo maschi? Maigret

Montalbano

Poirot

Sherlock

Clouseau

Dirk Gently

Dylan Dog

Briscoe

Roscoe

Fox Mulder

Orso

Argo

Rodolfo

Cowboy

Corrado

Ugolino

Decibel

Flambeau

Scooby-Doo

Zulu

Falco