Qual è il carattere dell'Akita Inu?

Akita Inu carattere: che tipo di cane è? Il cane Akita Inu ha un carattere molto forte, vivace, energico, con un forte istinto di caccia. È un cane fedele al padrone che protegge la famiglia, ma non sempre è indicato ai bambini, se non ha effettuato un adeguato addestramento. È un cane coraggioso e territoriale.

Che carattere ha il cane Akita Inu? Fedele;

Vivace;

Sportivo;

Fiero;

Coraggioso;

Furbo;

Territoriale;

Non soffre la solitudine;

Di compagnia. Il cane Akita Inu è di compagnia, ma dopo un giusto addestramento, per evitare che l'istinto di caccia prenda il sopravvento. Non è un cane aggressivo, che morde o che abbaia molto, ma può essere irruente e pericoloso per i bambini per la sua taglia. Si tratta di una razza fedele, specie se si costruisce sin da subito un rapporto con lui. L'Akita Inu è un cane sportivo, che ama le lunghe passeggiate dinamiche, è coraggioso e fiero, ma non può essere considerato un cane da guardia.

Akita Inu e il carattere con i bambini: può giocare con loro? Il cane Akita Inu può essere un ottimo compagno per i bambini, protettivo e fedele, ma solo dopo un adeguato addestramento. Infatti, solitamente non è consigliato lasciarlo con bambini non di famiglia o se non abbiamo la certezza che sia stato addestrato perché, per la sua indole forte e energica, potrebbe essere irruente nel rapportarsi con i più piccoli, specie nel momento del gioco. Alcuni esemplari di questa specie vedono l'avvicinarsi dei bambini, specie se invasivi nella loro ingenuità verso di loro, come una minaccia, e potrebbero iniziare a ringhiare. Per questo è sempre consigliato supervisionare i momenti di socializzazione tra l'Akita Inu e i bambini.

L’Akita Inu è aggressivo? Questo cane non è aggressivo, e convive sia con umani che con altri cani, specie se di piccola taglia. A scopo difensivo tende ad abbaiare e ringhiare quando si sente minacciato o pensa che lo sia il padrone, ma non diventa mai violento. Può essere irruento, per questo non sempre è consigliato averlo accanto dei bambini, ma non fa ma mai del male intenzionalmente. Ovviamente, essendo un cane di grossa taglia, massiccio ma ben proporzionato, e avendo uno spiccato istinto di caccia, è buon uso sottoporlo ad un addestramento, e non dovrebbe essere gestito da un padrone non esperto.

Quali difetti può avere un Akita Inu? Non è adatto a chi non ha esperienza con i cani;

Ha un forte istinto di caccia;

Spesso necessità di un addestramento;

Se non addestrato, è un cane poco indicato per i bambini;

Non è una razza ipoallergenica;

Sbava molto;

Ha bisogno di pulizia quotidiana;

Disturbi ereditari agli occhi;

Displasia dell'anca. Un Akita Inu dovrebbe essere in casa di un padrone esperto e sottoposto ad un addestramento per una adeguata convivenza con la nostra famiglia, specie se composta anche da bambini. Una delle sue particolarità è che sbava molto ed è necessaria una pulizia quotidiana. Le sue passeggiate devono essere lunghe e dinamiche, quindi è sconsigliato a un padrone poco attivo. Non è una razza ipoallergenica, quindi è sconsigliato a chi soffre di allergie o ha particolari patologie mediche. Per quanto si tratti di un cane, può essere permaloso se non vengono rispettate le sue abitudini quotidiane, e se non riceve le attenzioni che gli destiniamo di solito. Non sono da sottovalutare i possibili problemi di salute dei quali può soffrire il nostro cane: i più comuni per questa razza sono i disturbi ereditari agli occhi e la displasia dell'anca. Dovremo costantemente effettuare controlli oculistici per tenere sotto controllo la prima patologia.

Akita Inu maschio e femmina: quali sono le differenze? Peso e altezza;

Capacità di convivere con altri esemplari;

Differenze caratteriali. Solitamente viene indicata come principale differenza tra gli esemplari maschi e femmine le dimensioni: i maschi più grandi (64-70 cm di altezza al garrese per 35-45 kg) e le femmine più piccole (58-64 cm e 25-30 kg). Ma anche nel carattere troviamo importanti differenze: i maschi sono più testardi e irruenti, le femmine più calme e pronte alla convivenza, anche con altri esemplari della stessa specie. Infatti, sembra sia più difficile avere nella stessa abitazione due maschi di Akita Inu.