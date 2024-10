Qual è il carattere del dogo argentino? Giocherellone;

Affettuoso;

Vivace;

Tenero;

Testardo;

Istinto predatorio molto sviluppato;

Attivo, ma che non disdegna il divano;

Ama la famiglia, dai bambini agli anziani. Il dogo argentino è un cane da caccia, ma anche un cane da guardia e un eccellente animale da compagnia. Si tratta di un cane grande con un cuore immenso, disposto a proteggere chi ama con tutta la sua caparbietà. È intelligente e allegro, oltre che molto amichevole. Detto ciò, è importante sapere che in alcuni Paesi la detenzione di questo cane resta vietata.

Il Dogo argentino ha un carattere difficile? Il dogo argentino non è un cane adatto a chi non ne ha mai avuto uno, e in ogni caso resta un animale non adatto a tutti i tipi di padrone. Detto questo, quando viene cresciuto nel modo giusto, questo cane risulta equilibrato in tutte le situazioni, anche le più difficili, come per esempio in presenza di bambini piccoli o di tanti estranei. In altre parole, è un cane che gestito correttamente può davvero diventare un compagno insostituibile.

Il dogo argentino è pericoloso? Il dogo argentino è un cane che non va sottovalutato. Il dogo argentino richiede un buon addestramento di base per poter essere considerato a tutti gli effetti un cane non pericoloso. Un bravo padrone, sicuro e dal polso fermo, può impartirgli tutto l'addestramento necessario a calmierare il suo istinto di cane da guardia che odia gli estranei e gli altri animali. Chi non si sente abbastanza esperto da gestire un dogo argentino dovrebbe optare per un altro cane, più malleabile. Stiamo pur sempre parlando di un cane da guardia con un'intelligenza sopra la media che spesso viene utilizzata per "manipolare" i suoi umani.

Il dogo argentino può convivere con i bambini? Assolutamente sì, a patto che il padrone monitori la situazione. È inoltre di vitale importanza che i bambini vengano abituati al rispetto dell'animale che, pur essendo molto grande, può manifestare comportamenti negativi se stimolato nel modo sbagliato. Data la sua stazza, se si hanno bambini piccoli è sempre molto importante discutere con il proprio allevatore cinofilo di fiducia e valutare insieme a lui un addestramento più scrupoloso.

Abbaia molto? Contrariamente a quanto si possa pensare in un cane da guardia, il dogo argentino non abbaia molto ed è piuttosto silenzioso e tranquillo. Sarà al contrario più facile sentirlo ringhiare, e solo se assolutamente necessario.

Ama le coccole? Questo cane affettuoso ama le coccole e può essere particolarmente affettuoso, specialmente con il suo essere umano preferito. La femmina, in particolare, mantiene per tutta la vita (e non solo da cucciola) un'attitudine all'affetto, e sarà sempre in cerca del contatto umano. Nonostante la sua mole enorme, questo cane vorrà trascorrere la maggior parte del tempo sul divano, possibilmente sulle vostre gambe.

Si può abituare al guinzaglio? Assolutamente sì: un dogo argentino correttamente addestrato può abituarsi al guinzaglio senza problemi. Detto ciò, bisogna iniziare l'educazione sin da quando è cucciolo, così da evitare che tiri troppo. La sua forza formidabile, infatti, può destabilizzare o far cadere anche i padroni più robusti, specialmente se il cane inizia a tirare quando meno se l'aspettano.

Dogo argentino: come addestrarlo? Addestramento di base all'obbedienza;

Addestramento come cane da compagnia;

Molti allevatori sconsigliano addestramenti mirati ad acuire il suo istinto da cane da guardia;

Solo metodi di addestramento che si avvalgono di rinforzo positivo. È un cane che tende a imporsi, e pertanto non sarà facile da addestrare. Come abbiamo già detto, il dogo argentino è un cane vivace, testardo e intelligente. Una ricetta eccellente per un cane da compagnia, a patto che le sue energie siano incanalate nel modo giusto, specialmente nel gioco, nelle attività istruttive e, soprattutto, nell'addestramento. La sua intelligenza lo porta a prendere decisioni autonome, a cui si attaccherà con tutta la testardaggine tipica della sua razza. È anche un cane piuttosto furbo, e per questo c'è bisogno di un padrone sicuro, intelligente e che sappia leggere i suoi comportamenti, così da abituarlo al rispetto dei ruoli e anche dello spazio. Il dogo argentino, così come tutti gli altri cani, non dev'essere assolutamente addestrato con l'uso della forza. Non va picchiato né punito: è un cane con un'elevata soglia del dolore che rende le punizioni fisiche non solo crudeli, ma anche inefficaci, se non addirittura controproducenti

Può stare con altri cani? Se abituato sin da cucciolo, può convivere con altri cani o altri animali domestici;

La convivenza di due cani adulti dello stesso sesso è molto difficile se non addirittura impossibile.

Dogo Argentino: com’è il carattere del maschio? Sicuro e indipendente;

Affettuoso con i padroni;

Tende ad imporsi;

Ha un forte istinto predatorio;

Meno affettuoso della femmina, di solito. Il dogo argentino maschio presenta le caratteristiche di razza all'ennesima potenza, e pertanto può manifestare comportamenti più autonomi e, talvolta, sovversivi. Si tratta in ogni caso di un animale attento, giocherellone e molto dolce.