Qual è il carattere del Cavalier King?

Che carattere hanno i Cavalier King? Il Cavalier King Charles Spaniel (questo il loro nome completo) è una razza di cani di piccola taglia notoriamente docile, affettuoso e amichevole. Sono animali molto socievoli, predisposti all'interazione, che tendono a creare legami molto forti con i loro proprietari.

Qual è il temperamento del Cavalier King? Adattabile;

Affettuoso;

Attivo ma non troppo energico;

Calmo;

Giocherellone;

Protettivo;

Paziente;

Socievole. Il Cavalier King, pur essendo in origine un cane da caccia, è estremamente adattabile alla vita in appartamento. È buono, docile, tende a essere molto paziente ed è per questo che va d'accordo sia con i bambini che con gli anziani. È anche affettuoso e giocherellone, cosa che lo rende un compagno ideale. È socievole, ma attenzione: può essere protettivo e un pizzico più diffidente se si trova davanti ad estranei o in situazioni che non conosce. Basterà poco, comunque, per farlo sentire nuovamente a suo agio.

Cosa sapere prima di prendere un Cavalier King? Predisposizione a certe malattie;

Il pelo necessità di cura;

Hanno bisogno di attività fisica e socializzazione. Tra le prime cose da sapere prima di prendere un Cavalier King è che ci sono dei problemi di salute comuni tra i membri di questa razza (nonostante sia generalmente sana). Tra questi troviamo patologie cardiache, in particolare insufficienza della valvola mitralica, problemi agli occhi e problemi di tipo ortopedico (displasie). Per quanto riguarda invece il lato estetico, il pelo setoso e ondulato di questo tipo di cane richiede una cura regolare per evitare che si formino dei nodi. Il manto del Cavalier King andrebbe spazzolato due o tre volte a settimana, anche se durante i periodi di muta, potrebbe essere necessario aumentare la frequenza di spazzolamento. Come tutti i cani, anche il Cavalier King ha bisogno di socializzazione e di attività fisica regolare per mantenere il proprio benessere psicofisico. Non necessitano di particolari accorgimenti da questo punto di vista, ma bisogna comunque considerare che il Cavalier King, essendo un cane di piccola taglia, può andare facilmente incontro a problemi di obesità.

Quanto è intelligente il Cavalier King? Il Cavalier King è considerato un cane intelligente e facilmente addestrabile, grazie soprattutto alla loro natura curiosa e giocosa, che permette loro di rispondere positivamente agli addestramenti. Anche per questo motivo, questa razza è considerata adatta per praticare sport cinofili come l'agility.

Quanto abbaia un Cavalier King? Il Cavalier King Charles spaniel è generalmente considerato un cane dal temperamento tranquillo e pacato che, rispetto ad altre razze, tende ad abbaiare meno, il che li rende particolarmente adatti ai contesti domestici. È importante però sottolineare che, come con qualsiasi altra razza, il comportamento di abbaiare con più o meno frequenza può variare da un individuo all'altro e può essere influenzato dall'ambiente e dalla socializzazione.

Il Cavalier King puzza? No, il Cavalier King non puzza, quantomeno non in condizioni di igiene regolare. Come detto però, la particolarità data dal suo pelo richiede una cura regolare per evitare la formazione di cattivi odori.

Quali sono i difetti del Cavalier King? Predisposizioni genetiche alle malattie;

Necessità di toelettatura;

Ansia da separazione;

Sensibilità alle temperature estreme;

Tendenza a ingrassare. Abbiamo già visto alcune delle problematiche nelle quali possono incorrere gli esemplari di questa specie, in primis la predisposizione genetica ad alcune malattie (cardiache, oculari, ortopediche). C'è poi, come già detto, la cura particolare che richiede il suo pelo, per evitare che si aggrovigli o diventi maleodorante. Essendo animali molto affettuosi, che tendono a legarsi ai propri padroni, i Cavalier King possono soffrire di ansia da separazione se lasciati a sé stessi per diverso tempo, soprattutto se non sono stati mai abituati. Essendo un cane di piccola taglia, il cui peso oscilla mediamente tra i 5 e gli 8 kg, il Cavalier King è tendenzialmente meno tollerante alle temperature estreme: può soffrire di caldo eccessivo, soprattutto durante l'estate, e bisogna stare attenti per evitare che incorra in colpi di calore. Durante i mesi freddi, potrebbe invece avere bisogno di un cappottino per mantenersi caldo durante le passeggiate all'aperto.