Qual è il carattere del British Shorthair?

Il carattere del British Shorthair è calmo e indipendente; gli esemplari sono noti per la loro riservatezza e affettuosità misurata . Non è particolarmente appiccicoso e tende a mantenere una certa distanza, pur dimostrando attaccamento verso i proprietari. Tranquillo e amante della routine, mostra alcuni lati che variano dagli esemplari femminili e i maschili , approfondiamo la tematica insieme.

Quali sono i difetti del British Shorthair?

Mantiene una distanza emotiva;

Non ama essere toccato in continuazione;

Risulta piuttosto pigro;

Testardaggine;

Molto diffidente con gli estranei;

Gioca meno e in modalità poco interattiva.

Nonostante il British Shorthair sia noto per il suo temperamento tranquillo e affettuoso, ci sono alcuni aspetti del suo carattere che potrebbero essere considerati dei difetti per alcuni proprietari.

Sebbene siano espansivi, tendono ad essere piuttosto indipendenti come moltissimi altri felini. Non sono particolarmente appiccicosi o desiderosi di attenzioni costanti; a differenza di altre razze più affettuose, preferiscono osservare e interagire a distanza, mantenendo una certa riservatezza.

Nonostante siano generalmente pazienti, non amano essere presi in braccio di continuo o toccati in modo assillante. Alcuni esemplari possono essere piuttosto restii a essere maneggiati, preferendo che siano loro a stabilire i momenti di interazione.

Il British Shorthair è una razza che, in generale, è soggetta alla pigrizia e passano molto tempo a dormire o rilassarsi, il che può portare a problemi di sovrappeso se non vengono adeguatamente stimolati. L'energia relativamente bassa può essere vista come un difetto per chi preferisce un gatto più vivace e giocherellone.

Una volta che un British Shorthair decide di non voler fare qualcosa, è difficile convincerlo del contrario. Non sono sempre facili da addestrare o da convincere a seguire comandi, il che potrebbe risultare impegnativo per chi desidera un gatto più obbediente o malleabile.

Altrettanto evidente è la diffidenza verso gli estranei: hanno molto riserbo ad entrare in confidenza ma creano un legame speciale con la propria famiglia.