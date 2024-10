Che carattere ha il Beagle? Amabile

Affettuoso

Curioso

Equilibrato

Socievole. Il carattere dei Beagle è perfetto per chi vuole un cane da coccolare. Amabile, curioso ed energico, è fra le razze più ricercate, ma anche molto impegnative. Conoscere le sue esigenze prima di adottarlo è di fondamentale importanza. Si tratta, infatti, di una grande responsabilità a lungo termine e non va presa sottogamba.

Qual è il carattere del Beagle maschio? È un cane socievole;

È affettuoso;

Va d'accordo con i bambini;

Ha una grande energia da incanalare;

Ha bisogno di fare un'adeguata attività fisica giornaliera;

Energico e ha bisogno di attività quotidiana;

Possiede un forte istinto predatorio. Il Beagle è molto affascinante: con il suo carattere socievole e gentile conquista tutti, sia i più grandi che i più piccoli. Resta comunque un cane che ha bisogno di un proprietario presente e che tenga a mente le sue esigenze, sia pratiche che emotive. La sua energia va incanalata correttamente tutti i giorni con l'esercizio fisico. Questa razza ha anche bisogno di adeguati stimoli mentali e un ambiente che sia pensato per lei. Fa parte delle razze di cani adatte ai bambini, a patto che questi siano educati al rispetto dell'indole degli animali. Possono diventare grandi amici, ma i maltrattamenti non sono ammessi e possono essere molto pericolosi per l'incolumità dei più piccoli. Non va mai dimenticato, infatti, che gli animali hanno un forte istinto e che, per quanto addestrati e dolci, se si sentono minacciati, potrebbero difendersi diventando aggressivi. Il Beagle, poi, ha un'elevata inclinazione predatoria. Nasce infatti come cane da caccia e le sue origini sono antichissime: i suoi antenati provengono dall'Antica Grecia e, nei secoli, l'allevamento selettivo è sempre stato molto puntuale.

Qual è il carattere del Beagle femmina? Gli esemplari di sesso femminile sono tendenzialmente pacifici e amabili. Di norma, se vivono delle gravidanze, sviluppano anche un forte istinto materno verso i propri cuccioli. Sia i maschi che le femmine si legano molto a chi considerano famiglia e amano condividere la quotidianità con chi amano. Nei confronti del proprietario sviluppano un attaccamento particolare, avviene una sorta di imprinting. Ed è importante che sia una persona relativamente esperta. Se viene impiegato come cane da compagnia, infatti, qualsiasi esemplare di questa razza necessita di un addestramento mirato, che mitighi un innato e ancestrale istinto predatorio. È una caratteristica, questa, che rischia di trasformarsi in disobbedienza e tendenza alla fuga. Le attività all'aperto sono le preferite dei Beagle e, rispetto al gioco in solitaria, preferiscono condividere i momenti ludici. Questi sono cani che non possono essere lasciati troppo tempo da soli, altrimenti rischiano di sviluppare l'ansia da separazione. Un proprietario che resta fuori tutto il giorno, quindi, non è indicato. Un cane stressato di questa razza può sviluppare forme di malessere che vanno dalla letargia e depressione a un abbaio insistente e agli ululati. Oltre a star male lui, c'è il pericolo che i vicini si lamentino a causa di vocalizzazioni e rumori eccessivi.

Quanto è impegnativo un Beagle? L'aspetto e il carattere del Beagle sono irresistibili quanto impegnativi. Il pelo, le orecchie cadenti e la tendenza a ingrassare sono caratteristiche che richiedono cure pratiche oltre la media. Il mantello va spazzolato più volte a settimana, a seconda di quanto sia avventuroso lo stile di vita. Le orecchie, gli occhi e le zampe vanno tenuti sempre puliti perché sono zone del corpo molto delicate, soprattutto per gli esemplari che non svolgono solo il ruolo di cani da compagnia, ma anche quello di segugi dall'olfatto infallibile. La fase di socializzazione è molto importante. Fin dalle prime settimane di vita bisogna pensare a corsi di addestramento volti a placare un'energia fuori dal comune e una tendenza ad abbaiare che potrebbe risultare fastidiosa, se non si vive in aperta campagna e senza vicini attorno.

Il Beagle ha un carattere difficile? Il Beagle ha un carattere complesso. Ha molti pregi e, se adeguatamente valorizzato, può dare grandi soddisfazioni. Grazie al Beagle si può conoscere il significato di amore puro e incondizionato. Tuttavia, ci sono delle caratteristiche della sua indole che vanno prese nella giusta considerazione e richiedono un impegno giornaliero da parte di chi si prende l'onere e l'onore di adottarlo.

Quali sono i difetti del Beagle? Abbaia molto;

Tende alla disobbedienza;

Russa mentre dorme;

Può sviluppare facilmente la displasia dell'anca;

Può avere discopatie alla colonna vertebrale. Per le peculiarità caratteriali necessitano di un etologo e un addestratore esperti che aiutino il proprietario a capire come gestire e mitigare gli aspetti più difficili del carattere. Per i problemi di salute a cui sono statisticamente più soggetti hanno bisogno di controlli veterinari frequenti in un'ottica di prevenzione.

Per chi è adatto il Beagle? Il Beagle è irresistibile, ma non ha un carattere adatto a tutti. Chi non ha tempo da dedicargli e pazienza, adottando un esemplare di questa razza, rischia di renderlo infelice e difficile da gestire. I cani non hanno bisogno solo di attenzioni pratiche, ma anche di cure emotive. Chi ne prende uno con sé deve tenerne conto sempre, soprattutto se si opta per un cane di difficile gestione come questo.