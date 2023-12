Qual è il cane più tranquillo? Sono molti gli amanti dei pet – alla prima esperienza o meno – che cercano di capire quale sia il cane più tranquillo. Si tratta di animali perfetti per chi ha poco tempo a disposizione per lunghe passeggiati o giochi, ma anche per chi vive in un appartamento ed è in cerca di un quattrozampe che sia docile e calmo. Ci sono infatti cani che amano sonnecchiare sul divano e farsi coccolare, e altri che adorano correre e fare attività fisica ogni istante, lanciandosi in nuove attività o avventure. Saper distinguere fra un pet ad alta energia e uno più rilassato dunque è essenziale per poter vivere un'esistenza felice con il proprio fido. Prima di scoprire qual è il gatto più tranquillo, ricordati però di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

10 razze di cane tranquille Carlino

Levriero

Alano

Bassotto

Bulldog

Cavalier King

San Bernardo

Basset Hound

Shar Pei

Terranova Ebbene sì, questa è la lista di cani più tranquilli e calmi che possiate avere. In pole position si trova il Carlino, che spicca anche per essere tra le razze più affettuose in assoluto. Tutti questi cani, però, hanno in comune il fatto di essere fondamentalmente quieti e remissivi, facilmente educabili ed addestrabili e particolarmente mansueti. A prescindere dalla taglia (di sicuro un Alano è visivamente molto diverso da un Bassotto!), ognuno di questi cani riesce a farsi amare pur mantenendo la sua presenza piuttosto discreta in casa. Sono dei veri e propri cuccioloni da salotto, che non disdegneranno mai una bella sessione di coccole.

Quale è la razza di cane più tranquilla da tenere in casa? Carlino Conosciuto per il suo ottimo temperamento e l'aspetto simpatico, il Carlino è un cane particolarmente tranquillo e che adora la calma. Di taglia piccola, è giocherellone, ma non disdegna la possibilità di trascorrere qualche ora in tranquillità sul divano o nella sua cuccia. Non ha bisogno di fare troppo movimento ed è adatto come compagnia sia per gli anziani che per i bambini proprio per questo motivo. Questa razza di cane è piuttosto dolce e socievole, ama le coccole, anche dagli sconosciuti e si adatta alle piccole dimensioni di qualsiasi appartamento, risultando poco rumoroso e docile.

Qual è il cane più tranquillo in assoluto? San Bernardo Il San Bernardo è un cane molto tranquillo e perfetto per tutti. Già dall'aspetto questo pet appare come dolce e docilissimo così tanto che viene voglia di coccolarlo e abbracciarlo. Estremamente calmo, questo quattrozampe è noto per il suo amore profondo nei confronti della famiglia e in particolare dei bambini. Inoltre è un cane dolce e paziente, per cui non servono troppe energie: è sufficiente una piccola passeggiata giornaliera e qualche coccola per farlo felice.

Qual è la razza di cane più calma al mondo? Alano L'Alano Tedesco è un cane particolarmente calmo e tranquillo. Nonostante il suo aspetto possa incutere timore, l'Alano Tedesco ha un temperamento sensibile e gentile. Si tratta di un animale da compagnia perfetto, soprattutto perché è precoce nell'apprendimento e molto intelligente. Aristocratico ed elegante, l'Alano è una razza di cane apprezzata sia per l'aspetto che per il suo comportamento.

Qual è il cane più facile da tenere? Qual è il cane più facile da tenere? Non ne esiste solamente uno, ma diverse razze. Possiamo, in via generale, distinguere fra varie tipologie di cani tranquilli e che si possono gestire in modo semplice. Si tratta di pet che hanno un carattere docile e calmo, perfetti da educare e che adorano trascorrere del tempo con il proprio padrone, adattandosi a ogni situazione. Taglie mini Barboncino – Giocoso e affettuoso, questo cane perde pochissimi peli ed è facile da addestrare. Non a caso è considerato il pet ideale per chi è alla sua prima esperienza.

Bichon à poil frisé – Caratterizzato da un forte attaccamento nei confronti del padrone, questo cane è divertente e giocherellone.

Maltese – Docile, con un pelo liscio e lungo da accarezzare, questo cane è facile da addestrare e tenere.

Carlino – Mansueto e intelligente, il Carlino non ha bisogno di fare molto movimento e il suo pelo ha bisogno di poca manutenzione.

Yorkshire Terrier – Adatto alla vita in appartamento, questo cane è adatto a tutti, soprattutto per i bambini e le persone anziane.

Boston Terrier – Ottimo pure per chi è poco esperto, questo pet ha un carattere ottimo e va d'accordo anche con altri animali.

Bulldog Francese - Ideale come primo cane, il Bulldog Franncese ha un carattere affettuoso e ha necessità di poca cura del pelo. Taglie maxi Labrador Retriever – Socievole e giocherellone, il Labrador è adatto alle famiglie ed è in grado di regalare grande affetto al proprio padrone.

Golden Retriever - Dal carattere affettuoso e dolce, il Golden Retriever è adorabile con tutti, soprattutto con i bambini.

Epagneul Breton – Adorabile, questo cane va d'accordo sia con altri pet che con le persone.

Bulldog Inglese – Perfetto anche per i padroni pigri, è un cane placido e tranquillo.

Levriero - Nonostante la sua grossa stazza, il levriero è un cane facilissimo da gestire, che si addestra in modo semplice e non richiede troppe cure.

Pastore Tedesco – Particolarmente ricettivo ai comandi e obbediente, il Pastore Tedesco è un cane facile da addestrare e intelligente.

Boxer – Amichevole e adatto ai bambini, questo cane adora giocare e divertirsi con il proprio padrone, ma anche passare del tempo sul divano a farsi coccolare.

Qual è il cane più buono di tutti? Basset Hound Secondo diverse ricerche fra i cani più buoni e tranquilli c'è il Basset Hound. Questo cane adora mangiare, dormire e trascorrere del tempo con il suo padrone. Ideale per chi ha spazi piccoli oppure un appartamento, questa razza di cane è particolarmente buona, silenziosa ed educata. Il Basset Hound non ama particolarmente l'attività fisica: le zampe corte e la fisionomia tozza infatti rendono complicato correre, per questo preferiscono camminare lentamente.

Qual è la razza di cane più docile? Levriero Silenzioso e poco temerario, il Levriero è una razza di cane che adora la tranquillità e desidera vivere in un ambiente che sia calmo e sereno. Adora passare le sue giornate a casa con il proprio padrone e fare delle passeggiate tranquille.

Quali sono le razze di cani che abbaiano meno? Alano

Akita Inu

Basenji

Bulldog Francese

Bullmastiff

Cane corso

Carlino

Dogue de Bordeaux

Golden Retriever

Labrador Retriever Se per "cane tranquillo" intendevate invece quelle sonore... la lista si allunga. Come vedete ci sono delle corrispondenze con le razze che abbiamo appena citato, ma in linea di massima quelle elencate sono le più silenziose, anche se la lista vera e propria sarebbe lunghissima perché comprenderebbe molti cani da caccia (che abbaiano solo per segnalare la preda) emolti cani da lavoro (da fiuto, da ricerca, da pet theraphy) che oltre a essere molto teneri tendono ad abbaiare solo quando necessario, per segnalare agli esseri umani che c'è bisogno di intervenire in quale modo.