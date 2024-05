Che succede se il gatto ha una puntura di zanzara?

Ci sono diversi motivi per provare una sana invidia nei confronti dei nostri amati gatti, ma le punture d'insetto non sono certo tra questi. Cani e gatti sono bersaglio di zanzare e pappataci esattamente come noi, e proprio come noi possono soffrire di allergie e forti pruriti. In alcuni casi, le zanzare possono rivelarsi un serio pericolo per i gatti (anche per quelli che vivono in casa).

