Pulizia del gatto: consigli per la toelettatura felina

I gatti trascorrono gran parte del tempo nella propria toelettatura. Sono certamente animali molto puliti ma, talvolta, possono avere bisogno di un piccolo aiuto. L'importanza della pulizia per il felino è talmente elevata che, quando tale fenomeno avviene troppo raramente o eccessivamente, può essere un segnale che "qualcosa non va". Stress e malattie, infatti, hanno come possibile segno clinico un'aumento quasi compulsivo o, al contrario, l'astensione, di questo comportamento. In teoria, quindi, un gatto "sano" non avrebbe un grande necessità d'essere pulito dal suo padrone. Ciò nonostante, la toelettatura periodica del micio può rivelarsi molto utile, anche per identificare precocemente alcune condizioni potenzialmente disagevoli che interessano il suo stato di salute. Non dimentichiamo che le razze feline sono frutto della selezione umana. Questo significa che, diversamente dalle specie selvatiche, non hanno seguito una vera e propria selezione evolutiva. Pertanto, molti gatti - anche meticci che conservano alcuni tratti fenotipici particolari - possono richiedere più attenzioni o accorgimenti differenti. Pensiamo, ad esempio, alle differenze che possiamo osservare tra uno Sphynx e un Main Coon, o tra un Persiano e un Siamese. Contribuire alla pulizia dei nostri amici a quattro zampe non è importante solo dal punto di vista igienico, ma del monitoraggio periodico. In questo articolo scopriremo meglio come verificare che il pelo, la pelle, le orecchie, le unghie e i denti del tuo gattino risultino sani e puliti. Attenzione! Ci sono alcuni gatti che non tollerano di essere toelettati. C'è quindi la possibilità che tu o il tuo gatto possiate subire lesioni o stress eccessivo; in tal caso, fissa un appuntamento con un toelettatore professionista o un veterinario. Shutterstock

Perché il gatto può aver bisogno di essere spazzolato di frequente? Gatti a pelo lungo I gatti a pelo lungo richiedono di essere spazzolati più di quelli a pelo corto. Talvolta, questa caratteristica è talmente enfatizzata da rendere essenziale la toelettatura da parte del padrone, sia dal punto di vista igienico, sia dal punto di vista del benessere dell'animale. Oltre ad occultare sporco e detriti, il pelo lungo può divenire indigesto per il micio, e scatenare sintomatologie di vomito ripetuto o stipsi. Questi animali possono inoltre richiedere maggiori cure localizzate, ad esempio in corrispondenza del posteriore o delle zampe. Per quanto i gatti siano puliti, infatti, il pelo lungo sotto la coda tende sempre a rimanere sporco di residui fecali. Accorciare il pelo in queste zone migliorerà la condizione igienica della casa - aspetto determinante, ad esempio, se l'abitazione è frequentata da una donna incinta o da un immunocompromesso - e meno complesso l'atto di defecazione. Spuntare il pelo sotto le zampe, invece, può essere utile per gli animali a cui da fastidio, o per ridurre la sporcizia che il nostro animale si porta appresso. Gatti anziani Più il gatto è anziano, più necessita di essere spazzolato. Oggi come oggi, in Italia, il gatto è divenuto tra gli animali domestici più longevi. Non è così raro trovare felini di 15-20 anni. Ma la vecchiaia, esattamente come per noi umani, porta a una riduzione dell'autosufficienza e della funzionalità generale - minor efficienza nervosa, mobilità generale ecc. Risulta pertanto inevitabile che un micio anzianotto abbia bisogno di essere aiutato nella pulizia generale. Gatti che vivono all'esterno I gatti che scorrazzano liberamente, anche solo per una parte della giornata, possono richiedere qualche attenzione in più per ciò che concerne la pulizia del pelo. A dire il vero, questo aspetto non riguarda il loro stato di salute, ma la pulizia della nostra abitazione. I gatti sani sono perfettamente capaci di pulirsi dove avvertono fastidio; d'altro canto, non sono particolarmente interessati a mantenere pavimenti, mobili, divani e letti puliti quanto vorremmo noi umani. I gatti che escono, soprattutto a pelo lungo, devono essere regolarmente spazzolati per rimuovere terra, sabbia, polvere, foglie secche, erbacce e tutti i residui dell'habitat naturale. Non di meno, questa operazione si rende particolarmente utile per impedire la formazione di nodi e veri e propri dreadlocks. Infine, ma non meno importante, la spazzolatura consente anche di individuare eventuali parassiti, come pulci e zecche, e di sbirciare nei padiglioni per verificare la pulizia dell'orecchio - che potrebbe essere interessato dall'infestazione da acaro e conseguente accumulo di cerume - e, visto che ci siamo, è l'occasione giusta per controllare le fauci, le zampe e gli occhi.

Spazzolare il pelo al gatto: a cosa serve e come fare Spazzolare il gatto serve principalmente per rimuovere i peli morti dal manto, ma anche le scaglie di pelle e sebo, migliorando le condizioni generali della pelle. Riduce l'ingurgitamento di pelo e modera sia i rigurgiti che la stipsi. Una o due spazzolate a settimana aiuteranno il felino a mantenersi in salute e, soprattutto negli anziani, a ridurre l'impegno dell'auto-toelettatura. Vediamo in pochi passi come spazzolare il nostro gatto: Prima di spazzolarlo, controlla le condizioni generali . In questa fase si possono riscontrare ferite, abrasioni, malattie della pelle e presenza di parassiti. La maggior parte delle volte l'animale è sano, ma prevenire è meglio che curare;

. In questa fase si possono riscontrare ferite, abrasioni, malattie della pelle e presenza di parassiti. La maggior parte delle volte l'animale è sano, ma prevenire è meglio che curare; Per i gatti a pelo corto : con una spazzola, anche di gomma, passa attraverso il pelo lungo la linea di crescita e dalla testa alla coda, dando precedenza alle zone più complicate da raggiungere;

: con una spazzola, anche di gomma, passa attraverso il pelo lungo la linea di crescita e dalla testa alla coda, dando precedenza alle zone più complicate da raggiungere; Per gatti a pelo lungo : può essere utile usare di tanto in tanto uno slanatore. In generale, le sessioni di spazzolatura devono essere distanziate da pochi giorni, meglio se a giorni alterni;

: può essere utile usare di tanto in tanto uno slanatore. In generale, le sessioni di spazzolatura devono essere distanziate da pochi giorni, meglio se a giorni alterni; Se sono presenti nodi e dreadlocks, usa un prodotto liquido apposito per sgrovigliare il pelo. Come ultima soluzione, usa le forbici.

Fare il bagno al gatto: è corretto? Se necessario, ecco come fare No. Il bagno non dovrebbe essere un'operazione di routine per il felino, soprattutto se eseguito con detergenti. Il gatto è solitamente in grado di pulirsi da sé, grazie all'uso della lingua e delle zampe. Non di meno, la maggior parte di queste creature detesta l'acqua, o comunque non ha nessuna intenzione di "farsi bagnare". Potremmo individuare alcune eccezioni. Ad esempio, se l'animale si sporca di sostanze potenzialmente tossiche, infette o allergizzanti. In tal caso, per prima cosa, tentare la pulizia con stracci umidi. Ma ciò potrebbe non essere sufficiente. Vediamo passo passo come "tentare" di lavare il nostro micio senza che la toelettatura si trasformi in un "bagno... di sangue" per il padrone: Se possibile, 4 mani sono meglio di 2;

Il gatto dev'essere più tranquillo possibile; può essere molto utile farlo sentire a proprio agio con coccole e piccoli premi;

Per prima cosa, accorcia le unghie del gatto;

Spazzolalo per rimuovere tutto ciò che può essere eliminato prima del bagno;

Se il tentativo fallisce e il felino si indispone, meglio abortire il progetto e ritentare in seguito - quando possibile, ovviamente;

Qualcuno suggerisce di mettere un po' di cotone nelle orecchie dell'animale per evitare che entri l'acqua, ma spesso questo genere grossi fastidi. Può essere controproducente;

Meglio posizionarsi in una vasca da bagno, o in una bagnarola di grosse dimensioni, o ancora meglio all'esterno;

Un tappetino di gomma sul fondo può aiutarlo a non scivolare, ma non è detto che sia un bene per noi;

Non impiegare subito il getto diretto; inizia creando un fondo di poca acqua. In ogni caso, non usare un getto forte o di grossa portata;

Creare una soluzione con rapporto 5:1 di acqua tiepida e shampoo per gatti. Quindi insaponare delicatamente partendo dalla zona interessata, o comunque dalla testa alla coda, e dall'alto verso il basso;

Evita il volto e le mucose (orecchie, occhi, naso e bocca). Per questa zona usa una salvietta;

Risciacqua accuratamente;

Avvolgi il tuo gatto in un asciugamano grande e asciugalo;

Quasi sempre è meglio evitare l'asciugacapelli, perché il rumore può letteralmente "spaventarlo a morte". Shutterstock

Pulizia delle orecchie nel gatto: quando è necessaria e come farla Alcuni gatti hanno più difficoltà di altri nell'espellere il cerume. Questo può provocare fastidio e gettare le basi per un'otite. Risultano più suscettibili a questo aspetto: gli animali soggetti a infestazione da acari dell'orecchio (perché maggiormente esposti, o perché non coperti da un'adeguato antiparassitario);

(perché maggiormente esposti, o perché non coperti da un'adeguato antiparassitario); razze di gatti con padiglione auricolare piegato , o con eccessivo pelo nella stessa sede;

auricolare , o con nella stessa sede; gatti anziani. Soprattutto in questi casi, è pertanto buona norma controllare regolarmente le orecchie del gatto. Se l'animale mostra prurito e il padiglione è evidentemente sporco, possiamo tentare di pulirlo all'esterno autonomamente - mi raccomando, senza penetrare nell'orifizio, onde evitare di apportare danni al timpano. Se invece il gatto mostra segni di dolore, come orecchio e testa piegati costantemente, astenia, perdita di appetito, purulenza e odore sgradevole dall'orecchio ecc., è assolutamente necessario recarsi dal veterinario. La pulizia dell'orecchio di un gatto non collaborativo è davvero molto complessa. Ad ogni modo, può essere eseguita nel seguente modo: In due persone, tranquillizzare l'animale e bloccarlo per quanto possibile - anche in questo caso, sarebbe bene che abbia le unghie corte; Munirsi di spray cerulitico/detergente specifico per gatti, delicato e ad azione disinfettante, e di un bastoncino con cotone o di bambagia; Aprire delicatamente il padiglione, prendere la mira, e spruzzare il prodotto nelle zone interessate. La quantità dipende dalle condizioni del padiglione; A questo punto, di solito, il gatto è semi-imbizzarrito; l'aiuto del compagno risulterà determinante; E' ora il momento di passare nelle zone più sporche col bastoncino cotonato o con la bambagia; Ribadiamo di non insistere all'interno del padiglione con corpi estranei (ci penserà eventualmente il veterinario), e di limitarsi alle pieghe esterne. Di per sé, il prodotto che penetra nel foro aiuterà ad espellere i grossi residui anche senza intervenire direttamente; Se il primo orecchio è stato difficile, aspettate di procedere col secondo; in bocca al lupo!

Salute delle zampe: come spuntare le unghiette al gatto La salute e il benessere dei gatti dipende in gran parte dalla funzionalità delle zampe. Le unghie, in particolare, risultano loro fondamentali per grattarsi, arrampicarsi ed eseguire tutti i movimenti acrobatici per cui sono famosi i felini. Possono d'altro canto divenire oggetto di forti fastidi, quando infette o troppo lunghe. I gatti che vivono all'esterno sono in grado di mantenere il livello dei propri artigli adeguato anche in modo autonomo. Quelli domestici invece, possono intervenire attivamente sulle unghie delle zampe anteriori, ma non di quelle posteriori. Ecco che l'operazione periodica di taglio delle unghie diventa assolutamente indispensabile, soprattutto di quelle posteriori, e in particolare nei mici più anziani. Unghie troppo lunghe possono arrecare fastidio all'animale che, in risposta, può tentare di romperle con i denti. Tuttavia, spesso il risultato è che l'unghia venga strappata, con perdita di sangue e rischio di infezione. Inoltre, nei casi in cui l'unghia continui a crescere, può incarnirsi e, anche in questo caso, infettarsi. Come per tutte le operazioni già descritte, anche il taglio delle unghie può rivelarsi, diciamo, problematico. Ovviamente, non si tratta di una "regola"; ma bisogna comunque farsi trovare preparati a dover contenere le reazioni dell'animale. Se pensi di non essere in grado, contatta il tuo veterinario. Riassumiamo l'operazione in pochi punti chiave: Ancora una volta, l'aiuto di una seconda persona potrebbe essere proverbiale; Tranquillizzare l'animale con coccole e piccoli premi può essere un aspetto chiave; Ricorda che questa operazione può essere svolta in più tranche. Evita di stressare cumulativamente l'animale e, piuttosto, tagliagli le unghie "a tradimento", in episodi sufficientemente distanziati dal punto di vista temporale; Parti sempre dalle zampe con le unghie più lunghe; Impugna il tagliaunghie con la tua mano dominante e, con l'altra la zampetta; Poni il dito in oggetto tra pollice e indice, spremendolo leggermente per far uscire la punta dell'unghia; ATTENZIONE! L'unghia del gatto è vascolarizzata e non va tagliata corta, perché sanguinerebbe, bensì spuntata. Il livello giusto può essere riconosciuto dal colore che, al vertice, è omogeneo e non presenta alcuna traccia midollare; Dai un colpetto deciso e non preoccuparti se il micio tira indietro la zampetta; se il livello è corretto, non lo fa per dolore, ma per diffidenza e fastidio; Procedi così per tutti gli artigli che il felino ti permette di spuntare. Come capire se l'unghia è tagliata troppo corta? Semplice. Se così fosse, sanguinerebbe. In tal caso niente panico. E' bene disinfettarla e contattare il veterinario se il flusso risulta abbondante. I gatti a pelo lungo possono avere ciuffi di pelo che spuntano tra le dita, fin sotto i polpastrelli. Se questo lo infastidisce, tagliali con un piccolo paio di forbici arrotondate. Un occhio di riguardo dovremmo avere anche per i polpastrelli. I gatti particolarmente "scalmanati", che bazzicano l'esterno dell'abitazione, possono ferirsi facilmente sui polpastrelli che, ovviamente, vanno disinfettati.

Controllare le gengive e lavare i denti al gatto Il gatto deve mantenere denti puliti e affilati, e gengive sane. Danni alla lingua, ai denti, al palato e alle gengive possono comportare molti rischi per la salute dei felini, ma questi possono essere prevenuti con controlli regolari e, eventualmente, buone spazzolature vecchio stile. L'alimentazione può essere un tassello fondamentale per la salute dei denti del gatto. A tal proposito esistono due scuole di pensiero: Chi sostiene che l'alimento peggiore per la salute dentale dei gatti siano i croccantini, perché contengono carboidrati, substrato preferito dai batteri responsabili di carie;

Chi sostiene che i i croccantini partecipino, invece, a ridurre il tartaro dentale. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Questi non possono essere considerati l'alimento primario, ma qualcuno di tanto in tanto non guasta. In linea generale, i gatti non hanno grosse necessità di cure dentali. Se però la bocca del gatto emette un odore anormalmente forte, potrebbe avere problemi digestivi o gengivali, e dovrebbe essere esaminato da un veterinario. Puoi dare un'occhiata alle fauci della "belva", osservando il colore delle gengive che, normalmente, dovrebbero essere rosa, non bianche o rosse, e non dovrebbero mostrare segni di gonfiore o sanguinamento. I denti dovrebbero essere integri, puliti e privi di tartaro brunastro. Se il veterinario lo consiglia, puoi ricorrere alla pulizia dentale casalinga. Ciò di cui avrai bisogno è semplicemente: bastoncini cotonati, un piccolo spazzolino da denti formulato per i gatti e un tubetto di dentifricio specifico per i felini - non usare mai un dentifricio progettato per le persone. Gli accorgimenti generali utili sono gli stessi elencati nei paragrafi soprastanti. Tuttavia, il gatto potrebbe risultare particolarmente restio, e per prima cosa è bene abituarlo. Inizia l'operazione massaggiando delicatamente le gengive con le dita, o toccandole con un bastoncino cotonato, di tanto in tanto. Dopo alcune sedute, mettigli un po' di dentifricio formulato per gatti sulle sue labbra per abituarlo al gusto. Introduci lo spazzolino specifico. Sono disponibili anche spazzolini da denti che puoi indossare sopra il dito e ti permettono di fare un bel massaggio alle gengive, ma attenzione ai morsi! Applicare il dentifricio sui denti e applicare una spazzolatura delicata.