Pulire i denti del coniglio: è davvero importante? Abitudini solitamente di noi umani, sono comunissime anche nei nostri amici animali, e quando parliamo di conigli il controllo dei denti è davvero molto importante. I problemi legati a questa parte del loro corpo sono più frequenti di quanto si pensi, per questo la corretta cura orale è fondamentale. Infatti, una caratteristica da conoscere quando si decide di adottare un coniglio è che i suoi denti, non solo gli incisivi, crescono in modo regolare e continuo. È sintomo sì di buona salute dell'animale, ma la sua dentatura richiede attenzione e cure. Ma la pulizia, invece, è un aspetto così peculiare? Prima di scoprirlo, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Quanti denti ha il coniglio? 6 incisivi

22 denti molariformi I conigli hanno 6 incisivi, lunghi, arrotondati e con la forma a forbice, quattro superiori e due inferiori. La loro caratteristica forma è dovuta al fatto che permettono di strappare e tagliuzzare il cibo prima di essere ingerito. Questa operazione permetterà ai 22 denti molariformi di masticare correttamente il cibo. I denti ricrescono di circa 1 centimetro al mese perché l'attività di triturazione e masticamento si svolge per molte ore al giorno, e i denti tendono a consumarsi. Questo è uno dei motivi per cui dobbiamo prenderci cura di essi costantemente, e controllare il loro stato e se la crescita è regolare per il loro benessere. Non solo, la loro alimentazione deve rispettare queste esigenze dentali, e restare più naturale che possibile, come se fossero liberi in campagna: fieno e erbe sufficientemente coriacee da permettere il consumo dei denti, che altrimenti diverrebbero troppo lunghi.

Come controllare i denti al coniglio Giusta alimentazione

Visita frequente dal veterinario

Mappatura dei denti Anche a occhio nudo, possiamo controllare la lunghezza dei denti del nostro coniglio, ed è il primo passo per occuparci di essi. Infatti, come accennato, i denti dei conigli crescono con regolarità, ma per evitare problemi devono anche consumarsi con la corretta alimentazione. La crescita, infatti, deve andare di pari passo con una "limatura naturale" grazie alla masticazione. Il nostro veterinario dovrà controllare di frequente la situazione dei denti del nostro coniglio, e consigliarci operazioni specifiche nel caso gli incisivi, o peggio ancora, i molari, siano troppo lunghi. Per questo spesso si ricorre ad una mappatura dei denti attraverso la TC, in modo da poter constatare precocemente eventuali problemi

Perché non bisogna lavare i denti ai conigli? A differenza di quanto si creda, però, i denti dei conigli non hanno bisogno di essere lavati: il motivo è quello che abbiamo già illustrato, la continua crescita. Questo tipo di dente si chiama a radice aperta, ragion per cui non ha bisogno di essere lavato. Infatti, diversamente da altri animali domestici, come cani e gatti, che dopo i denti da latte mettono quelli definitivi, dei quali dobbiamo prenderci cura per il resto della vita, i denti dei conigli, consumandosi e ricrescendo, non hanno bisogno di questo tipo di attenzioni.

Limatura dei denti Quando i denti crescono eccessivamente (nel caso dei molari) o non si consumano adeguatamente durante la masticazione (incisivi) è necessario ricorrere alla limatura dei denti, affidandovi sempre al vostro veterinario di fiducia. Se nel caso degli incisivi si tratta di una operazione più semplice in caso di un coniglio tranquillo, dunque senza anestesia o sedazione in pochi secondi, per i molari la situazione è più delicata. Infatti, essendo più numerosi e più interni alla bocca, è necessario che il coniglio tenga la bocca spalancata a lungo, e si dovrà ricorrere molto spesso alla anestesia generale. Se, infine, si tratta di una malformazione congenita, i controlli devono essere frequenti, e l'operazione potrebbe essere necessaria persino ogni due settimane, massimo venti giorni.