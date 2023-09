Pulire il criceto: come e quando fare il bagno Piccoli, teneri e facili da gestire, questa è la loro fama. E, se si pensa a come si lava un criceto, effettivamente, non si viene smentiti. Un po' come i felini, infatti, anche questi simpatici roditori si occupano della propria pulizia in autonomia. Questo tuttavia non vuol dire che chi decide di adottarne un esemplare non debba pensare alla sua toelettatura periodica. Che sia un cane, un gatto, un criceto o qualsiasi animale domestico, portarlo a casa con sé significa prendersi una responsabilità sino alla morte. Si tratta infatti di creature indifese, che dipendono in tutto e per tutto dagli umani con cui condividono tempo e spazio. Un eventuale aiuto extra, infatti, dipende anche molto dallo stile di vita che conduce il criceto. Se ha diverse occasioni per sporcarsi, potrebbe essere necessario un intervento esterno, ma fatto con raziocinio. Se si è alla prima esperienza, è fondamentale non improvvisare ma chiedere il parere esperto del veterinario.

Igiene del criceto e pulizia Come si lava un criceto? Di norma lo fa da solo, la maggior parte di questi animali, infatti, non richiede il bagno con acqua e sapone. Tuttavia possono esserci dei casi in cui il veterinario di fiducia dia delle indicazioni differenti in base a specifiche esigenze di salute dell'esemplare in questione. Può succedere infatti, che abbia bisogno di un piccolo aiuto nella pulizia del didietro. Capita infatti che alcuni residui dei bisogni rimangano attaccati, si incrostino e non siano di facile rimozione se non con un intervento esterno che prevenga eventuali infezioni delle parti anatomiche coinvolte. Se lo specialista lo ritiene opportuno, può consigliare delle salviette apposite per garantire detersione, disinfezione e mantenimento della pulizia. Tuttavia, si può procedere anche con il classico bagno in acqua.

Fare il bagno al criceto: accortezze e passaggi La temperatura dell'acqua non deve essere né eccessivamente calda né eccessivamente fredda. L'ideale è sentirla tiepida quando si mette il gomito a contatto con essa;

L'altezza deve arrivare alle spalle del criceto, così che possa stare in piedi, senza dover affaticarsi per nuotare o provare timore di non riuscire a restare a galla;

I detergenti devono essere appositamente pensati per la pulizia del criceto e non devono entrare a contatto con la bocca o gli occhi;

È importante non sottoporre l'animale a correnti d'aria;

Il contenitore dove lo si lava deve avere le pareti alte per scongiurare eventuali fughe. È solo previo benestare dello specialista - che conosce pregressi clinici, caratteristiche di specie ed eventuali problemi di salute che possono non essere in linea con determinate pratiche - che al criceto è possibile fare il bagno. Una volta risciacquato con cura e delicatezza, è importante asciugarlo con altrettanta attenzione e l'ausilio di un asciugamano. Finita anche questa fase, il piccolo è bene che si riposi in un ambiente protetto e, possibilmente, in una gabbia ben pulita.

Usare la sabbia per lavare i criceti Acquistare la sabbia per il lavaggio a secco;

Posizionarla nella gabbietta;

Attendere che il criceto la usi in modo naturale e spontaneo. Forse non tutti sanno che oltre all'auto-pulizia e al bagno classico, esiste una sabbia per una sorta di lavaggio a secco. Si tratta di una procedura che l'animale gradisce di più e, per certi versi, è anche più sicura. Infatti, non si fa altro che riprodurre quello che fanno questi animaletti seguendo il loro istinto. I criceti, infatti, amano rotolarsi nella sabbia, giocare e scavare. Per certi versi, somigliano al cane che scava. Lo fanno perché, tramite il contatto con questo terriccio, 'idratano' la cute e il pelo: li mantengono in ordine e in buona salute. Infatti, i bagni di sabbia riducono la produzione degli olii naturali da parte del mantello e tengono sotto controllo lo sporco. Inoltre sono un modo per unire l'utile al dilettevole, così oltre alla pulizia il criceto gioca e si diverte. Fondamentale è fare in modo che il piccolo roditore non faccia incontri spiacevoli con parassiti e animaletti fastidiosi. In tal senso, è fondamentale seguire le indicazioni dello specialista.

Come pulire un criceto a secco Un altro modo per lavare il criceto è farlo a secco, senza bagnetti o incontri con l'acqua che possono anche rivelarsi traumatici. Per farlo bisogna recarsi in un negozio per animali e comprare proprio uno shampoo a secco (attenzione: deve essere quello specifico per roditori). Se il criceto ha necessità speciali come infiammazioni o problemi cutanei è meglio sentire anche un veterinario. Una volta acquistato il prodotto giusto, occorre prendere un piccolo asciugamano e porre al centro il criceto. Dopodiché, basterà spruzzare delicatamente lo shampoo a secco sul corpo, evitando accuratamente la testa. Con un piccolo pettine, a questo punto, si potrà spazzolare il criceto, delicatamente, rimuovendo sporcizia e accumuli di prodotto.

Come si lava un criceto con la sabbia Ormai si sa come si lava un criceto, tuttavia ci sono ancora dei piccoli accorgimenti da conoscere per fare in modo che questa esperienza sia completamente positiva. Per aiutarlo, può tornare utile posizionare un piattino nel recinto con della sabbia apposita. Questo deve essere abbastanza basso per permettergli di arrampicarsi, ma anche sufficientemente alto per non fare fuoriuscire il terriccio e far sì che il pet si possa rotolare in tranquillità. È bene concedergli dai 15 ai 20 minuti complessivi e poi rimuovere il tutto dal luogo in cui il criceto passa la maggior parte del proprio tempo. È bene farlo per proteggere gli occhi e l'apparato respiratorio. Sulla frequenza è meglio parlare con il veterinario, anche se di norma lo si può fare sino a un paio di volte a settimana.

La toelettatura del criceto Oltre a sapere come si lava un criceto, è importante conoscere tutte le altre esigenze legate al mantenimento in salute del suo mantello. È bene spazzolare regolarmente ogni esemplare, in particolar modo quelli a pelo lungo, maggiormente soggetti alla formazione di nodi.

Tagliare le unghie al criceto Lasciar fare al veterinario;

Portare il criceto da un toelettatore specializzato;

Imparare la procedura da uno dei professionisti appena citati e, le prime volte, procedere sotto la loro supervisione. Queste sono le strade percorribili per tagliare le unghie al criceto, altra parte importante della loro routine d'igiene. Non è mai il caso di improvvisare. Per evitare spiacevoli conseguenze e prevenire, è bene ispezionare manto e cute del criceto almeno una volta ogni 10 giorni. È importante evitare l'accumulo di feci e i depositi di urina.

Pulire i denti al criceto Disallienamenti;

Malocclusioni della bocca;

Ascessi;

Difficoltà di nutrimento. Questo è ciò che può accadere se è in corso una mancata cura dei denti. È una parte del corpo che cresce velocemente e che va tenuta sotto controllo permettendo al criceto di rosicchiare (uno dei suoi passatempi preferiti, d'altronde). Una raccomandazione importante: l'eventuale taglio dei denti deve avvenire per mano del veterinario. Un approccio errato può provocare fratture, ascessi in corrispondenza della radice denti ed esposizione della polpa dentale. Una condizione che, oltre a mettere in pericolo la salute del criceto, è anche molto dolorosa. Attraverso un'alimentazione sana e bilanciata, la toelettatura adeguata e giochi che stimolano il rosicchiare è possibile prevenire o curare per tempo un eventuale problema di salute. Sempre sotto la supervisione del veterinario di fiducia.