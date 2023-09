Gatti che vivono in casa: come possono prendere le pulci?

Le pulci possono costituire un problema per il gatto durante tutto l'anno, considerato che ambienti domestici riscaldati rappresentano per questi parassiti un habitat ideale nei mesi invernali , ma la "stagione delle pulci" andrebbe tipicamente dall'inizio della primavera alla fine dell'estate.

L'intero ciclo di sviluppo può completarsi in tre settimane, anche se gli adulti completamente formati possono sopravvivere all'interno del bozzolo per molti mesi. Questi adulti "latenti" una grossa riserva di parassiti nell'ambiente, pronti ad infestare all'improvviso un ospite di passaggio e iniziare nuovamente il ciclo vitale.

Ecco la cattiva notizia: le pulci non sono particolarmente esigenti riguardo alle specie di cui si nutrono o alle cose che sfruttano per un passaggio.

Nell'ambiente esterno, molti parassiti possono rappresentare una potenziale minaccia per i nostri amati animali domestici: dagli acari alle zecche , dai nematodi fino alle dirofilarie. Ma se un gatto non fa un passo fuori casa, può prendere le pulci ?

La puntura della pulce provoca negli animali domestici numerosi fastidi come irritazioni cutanee e dermatiti , oltre ad essere vettori di alcune malattie trasmissibili col sangue . Quando i gatti che vivono in casa si grattano si deve pensare sempre ad una infestazione da pulci; se queste non sono visibili sul pelo , è necessario far scorrere nel pelo dell'animale un pettine a denti fini. Eventuali puntini neri presenti dopo aver pettinato l'animale possono essere le feci delle pulci. In alternativa, si pone un tovagliolo di carta bianco sotto l'animale e si sfrega il pelo con le mani ; le particelle nere che compaiono sul tovagliolo possono essere le feci delle pulci.

Cosa fare

Gatto che vive in casa: cosa fare se si trovano le pulci

Si può ipotizzare che il proprio gatto domestico abbia le pulci se si gratta frequentemente, sta perdendo il pelo o in presenza di particelle nere nella cuccia. Una volta interpretati questi segni, è probabile che le pulci abbiano già deposto le uova in casa e ci saranno altre pulci in arrivo. Ecco perché consiglia non solo un trattamento antipulci mirato per il gatto, ma trattamenti mensili per tutti gli animali domestici della tua casa. Se si ha a che fare con un'infestazione da pulci attiva, questi passaggi possono aiutare a sbarazzartene:

Usare uno shampoo per pulci : esistono shampoo formulati per le infestazioni da pulci attive (piuttosto che per la prevenzione). Se il gatto è disposto a fare il bagno, seguire le indicazioni presenti sulla confezione del prodotto, in genere lasciando che la schiuma si depositi sulla cute dell'animale per diversi minuti, prima di lavare via quei fastidiosi parassiti. Assicurarsi di controllare prima gli ingredienti: meglio evitare gli shampoo antipulci contenenti permetrine (contenute in alcuni prodotti antipulci) poiché sono tossici per i gatti.

: esistono shampoo formulati per le infestazioni da pulci attive (piuttosto che per la prevenzione). Se il gatto è disposto a fare il bagno, seguire le indicazioni presenti sulla confezione del prodotto, in genere lasciando che la schiuma si depositi sulla cute dell'animale per diversi minuti, prima di lavare via quei fastidiosi parassiti. Assicurarsi di controllare prima gli ingredienti: meglio evitare gli shampoo antipulci contenenti permetrine (contenute in alcuni prodotti antipulci) poiché sono tossici per i gatti. Trattamenti antipulci mirati: i prodotti antiparassitari destinati al gatto devono avere una rapida capacità d'azione per uccidere le pulci e un effetto di lunga durata (attività residua) per prevenire le re-infestazioni; per interrompere il ciclo vitale e arrestare l'infestazione, le pulci adulte devono essere prima che depongano le uova. Alcuni insetticidi sono disponibili in forma "spot-on": un volume molto piccolo del liquido che contiene l'insetticida viene depositato sulla pelle dell'animale, in genere tra le scapole, e da cui diffonde al resto della superficie corporea entro 24 ore. Cani o gatti che condividono lo stesso ambiente, soprattutto i medesimi luoghi di riposo sono un'importante fonte di nuova infestazione. Per questo, è importante trattare regolarmente sempre tutti gli animali conviventi.

i prodotti antiparassitari destinati al gatto devono avere una rapida capacità d'azione per uccidere le pulci e un effetto di lunga durata (attività residua) per prevenire le re-infestazioni; per interrompere il ciclo vitale e arrestare l'infestazione, le pulci adulte devono essere prima che depongano le uova. Alcuni insetticidi sono disponibili in forma "spot-on": un volume molto piccolo del liquido che contiene l'insetticida viene depositato sulla pelle dell'animale, in genere tra le scapole, e da cui diffonde al resto della superficie corporea entro 24 ore. Cani o gatti che condividono lo stesso ambiente, soprattutto i medesimi luoghi di riposo sono un'importante fonte di nuova infestazione. Per questo, è importante trattare regolarmente sempre tutti gli animali conviventi. Aspirazione e lavaggio delle superfici: l'aspirazione quotidiana dei pavimenti e la pulizia con vapore per rimuovere pulci e larve da fibre della moquette, tappeti, letto e mobili, specialmente nelle aree in cui il gatto si siede spesso fa un'enorme differenza nell'efficacia complessiva del trattamento delle pulci. Concentrarsi sull'aspirazione di eventuali crepe e fessure (come i cuscini del divano), sotto i mobili e ovunque gli animali domestici amano stare. Lavare lenzuola, lettiere e cuscini una volta alla settimana. Usare l'impostazione di calore elevato sulla lavatrice e sull'asciugatrice per eliminare che potrebbero nascondersi nei tessuti. Qualora lavare e passare l'aspirapolvere non fosse sufficiente, le pulci ostinate possono essere debellate con uno spray antipulci domestico o ricorrendo ad una disinfestazione professionale.

Non dimenticare di parlare con il veterinario per ricevere consigli specifici su come liberare il proprio gatto dalle pulci; potrebbe suggerire, per esempio, un farmaco orale o trattamenti aggiuntivi.