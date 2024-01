Prodotti pet in abbonamento: comodità e convenienza Avere in casa degli animali, possiamo ben dirlo, è una vera gioia. Con i loro sguardi, le loro espressioni, i loro movimenti e le loro dimostrazioni d'affetto ci riempiono la vita. C'è solo un "piccolo" problema, ovvero il momento della spesa pet: crocchette, traversine, lettiere e annessi e connessi possono essere faticosi da gestire sia dal punto di vista economico che da quello del trasporto. Esistono delle soluzioni? Certo che sì, e una di queste è l'iniziativa di Abbonamenti.it, che permette, appunto di abbonarsi ai prodotti per gli amici a quattro zampe. Adesso vi spiegheremo come funziona nel dettaglio, ma prima di scoprirlo, ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Perché optare per dei prodotti pet in abbonamento? Anche se abbiamo già più o meno accennato ai motivi per cui dei prodotti per animali in abbonamento sono sicuramente conveniente, vale la pena fare un piccolo approfondimento partendo dal precisare che la sezione animali di Abbonamenti.it comprende tanti prodotti di qualità, cosa che dovrebbe essere già una garanzia. Poi, perché non parlare della comodità: il servizio porta direttamente a casa tutti quei prodotti che possono essere anche un pizzico complessi da portare a casa. Quante volte, infatti, vi siete trovati in difficoltà nel trasportare chili e chili di crocchette per cani e/o gatti o pesanti sacchi pieni di sabbietta per la lettiera? Certo, per i nostri pet ne vale sempre la pena, ma anche farsi una coccola non guasta. In più, c'è anche da dire che con il servizio in abbonamento si può anche scegliere la quantità di prodotto da ricevere, oltre che la frequenza di consegna. Le tempistiche, dunque, si potranno tranquillamente impostare in base ai bisogni e alle necessità dei vostri animali domestici. Oltretutto, qualora non foste soddisfatti, i servizi di Abbonamenti.it sono modificabili nel numero di pacchi, nella frequenza, nel gusto (quando disponibile) e nella tipologia in qualsiasi momento. Si possono inoltre interrompere quando lo si desidera, anche se noi scommettiamo che una volta provati non li lascerete andare tanto facilmente.

Come funziona il servizio? Anche il funzionamento del servizio, per altro, è semplice e intuitivo. Basta consultare la già citata sezione Animali di Abbonamenti.it per avere di fronte un carosello di prodotti per cani e gatti, che si adattano davvero a tutte le esigenze. Per darvi un'idea vi basterà pensare che sono compresi anche alimenti per diete veterinarie, non sempre facilissimi da trovare o presenti nelle quantità che, magari, vorreste già tenere in casa. Una volta selezionata la tipologia di prodotto, basterà scendere in basso per compilare la sezione "Componi il tuo abbonamento", selezionando eventuali specifiche (il gusto, il profumo, la grammatura), la quantità che si desidera e, infine, la già citata frequenza di spedizione (ogni 1, 2 o 3 mesi). Fatto questo basterà registrarsi e provvedere al pagamento: il gioco è fatto!