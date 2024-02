Come interpretare le posizioni del cane quando sta male Conoscere il linguaggio del corpo di Fido è indispensabile per capire stati d'animo e condizioni fisiche. Le posizioni del cane quando sta male sono segnali d'allarme importantissime che bisogna conoscere per sapere quando si deve intervenire portandolo dal veterinario. Se si è alla prima esperienza, è bene affidarsi ai consigli dello specialista e di un etologo esperto ogni volta che si notano comportamenti anomali rispetto a quelli che si è abituati a vedere ogni giorno. Meglio una telefonata in più ed essere tranquillizzati, che sottovalutare un disagio e causare sofferenze inutili al proprio quattro zampe (se non di peggio). Ci sono infatti degli atteggiamenti comuni a quasi tutti i cani che, calati in determinati contesti, sono chiari sintomi di un disturbo. L'errore che non si deve mai fare è di pensare che il modo di comunicare del cane sia assimilabile a quello umano. Spesso e volentieri non è così e si rischia di interpretare in maniera erronea una richiesta di aiuto. Prima di approfondire l'argomento, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Cane con la testa contro il muro: cosa significa? Traumi ;

; Pressione alta endocranica;

Ictus;

Cancro. Sono queste le principali cause di una delle posizioni del cane quando sta male più significative in assoluto. Come è facilmente intuibile, si tratta di condizioni di una certa entità che vanno affrontante nel più breve tempo possibile per cercare di limitare i danni. Di base, si tratta quasi sempre di disturbi neurologici come l'encelofatia epatica. Questa posizione, conosciuta anche con l'espressione "push to the wall", indica un problema a livello corticale e spesso è associata a lamenti, spossatezza e letargia, camminata in cerchio.

Posizione della preghiera e mal di stomaco Tra le posizioni del cane quando sta male, questa è fra le più comuni. Si chiama così perché Fido mette la testa fra le zampe e resta con la parte posteriore del corpo sollevata: esattamente come la postura che si adotta in moschea. Fra le cause principali c'è il mal di pancia. A provocarlo possono essere dei calcoli biliari, una pancreatite in atto o una ostruzione intestinale. Tuttavia, se assunta temporaneamente, e correlata a uno stato di eccitazione, nel linguaggio del cane indica molto più semplicemente voglia di giocare. In questo caso è importante guardare la coda del cane e fare caso al fatto che sia scodinzolante o meno: se resta immobile è bene contattare il veterinario di fiducia e chiedergli un parere.

Posizione antalgica del cane Con posizione antalgica si intende quando il quattro zampe inclina la testa verso il basso, ma non sta annusando nulla. Molto probabilmente questo è un segnale che indica algie cervicali. Anche in questo caso è importante analizzare il contesto. In prossimità delle scale, infatti, può voler dire che Fido ha paura di scenderle. Succede spesso quando è ancora cucciolo e non ha preso confidenza con i gradini o in seguito a un trauma una caduta che hanno lasciato il segno. Se ci sono dolori alla colonna vetebrale, in ultima analisi, non è solo una paura psicologica, ma c'è anche una difficoltà oggettiva nel percorrere un tratto di casa che provoca non poco dolore.

Cane con le zampe che fanno male: le posizioni Zoppia e richiesta d'attenzione dovuta a stress o ansia da separazione: sono questi due i contesti principali delle posizioni del cane quando sta male che prevedono un movimento della zampa. Il comportamento più comune è la zoppia. Un quadrupede che ha dolore non riesce a poggiare la parte per terra e fa fatica a muoversi. Il cane zoppicherà in maniera più o meno evidente a seconda dell'intensità del problema. Un esemplare con un dolore forte terrà sempre la zampa offesa alzata. Il veterinario, molto probabilmente, vorrà visitarlo e sottoporlo a un controllo radiografico per escludere la presenza di una frattura. Non è raro poi osservare il proprio pet ululare subito dopo aver provato l'appoggio. Questo comportamento potrebbe voler dire che ha una spina, un corpo estraneo o una lesione che gli provoca un dolore acuto. È fondamentale tenere presente che la manifestazione del fastidio da parte di un cane è molto diversa da quella umana. Fido, infatti, tende a nascondere il disagio fino a quando non raggiunge livelli importanti. Quindi una sua lamentela o una chiara manifestazione di sofferenza non vanno prese sotto gamba. La posizione della zampa alzata, infine, può essere sinonimo di una richiesta di attenzione. In questo caso non viene mantenuta a lungo ma è un modo per richiamare lo sguardo su di sé. Inoltre, se il cane è particolarmente entusiasta, potrebbe per qualche minuto dimenticare completamente il dolore e comportarsi normalmente. Ecco allora che monitorarlo diventa essenziale.