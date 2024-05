È meglio portare il gatto in vacanza o lasciarlo a casa? È meglio portare il gatto in vacanza o lasciarlo a casa? E quanto tempo può restare a casa da solo? Gli aspetti da considerare sono diversi, e non sempre la soluzione che ci sembra più giusta si rivela la scelta migliore. Nel caso dei cani la scelta più saggia (o almeno la più apprezzata dai diretti interessati) è quella di portarli in vacanza con sé, scegliendo destinazioni ed attività anche in base alle necessità dell'animale. Se il proprio compagno a quattro zampe è un gatto, però, la cosa non è così semplice, specialmente se si sta organizzando una vacanza di breve durata e non troppo distante da casa. Prima di scoprire se è meglio portare il gatto in vacanza o lasciarlo a casa, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Come fare con i gatti se si va in vacanza? Partiamo da un presupposto: ogni gatto è un mondo a parte, perciò non esiste una risposta universale a questa domanda. Un gatto dal carattere curioso e abituato sin da piccolissimo a viaggiare può essere un ottimo compagno di viaggio, non soltanto per le vacanze estive. D'altro canto, per un gatto più esuberante o particolarmente abitudinario anche un viaggio di poche ore potrebbe essere causa di fortissimo stress. I gatti sono animali estremamente territoriali e molto legati alle proprie abitudini: trasferirli in un contesto nuovo e sconosciuto può portare a farli sentire spaventati e disorientati, privi di punti di riferimento, cosa che nei casi più sfortunati può portarli a tentare la fuga. Soprattutto se si programma di fare un lungo viaggio o di soggiornare in ambienti affollati e rumorosi come alberghi e campeggi, l'idea di portare il gatto con sé può avere senso soltanto a condizione che l'animale sia perfettamente abituato a questo tipo di avventure e che abbia già sperimentato l'ebrezza del viaggio. In tutti gli altri casi, la scelta più razionale è quella di lasciare il gatto a casa: l'ideale sarebbe permettergli di restare nel suo ambiente abituale, possibilmente senza apportare modifiche significative alla sua routine (a cominciare dagli orari dei pasti). Anche se sentiremo molto la sua mancanza e saremo preoccupati, questa si rivelerà la soluzione migliore per entrambi.

Dove è meglio lasciare il gatto quando si va in vacanza? La soluzione ideale è quella di lasciarlo casa, tra le sue cose e gli odori che gli sono più familiari, assegnando a una persona di fiducia il compito di accudire quotidianamente l'animale durante la nostra assenza. In mancanza di un'anima pia tra amici e familiari, si può chiedere aiuto a un cat-sitter, che si occuperà non soltanto di nutrire il gatto e pulire la sua lettiera, ma anche di fargli un po' compagnia ogni giorno, in modo che non si senta troppo solo. Un'altra possibile soluzione è rappresentata dalle pensioni per gatti, ormai ben lontane dalle tristi stanze piastrellate delle prime strutture, e ci sono pensioni che offrono una sistemazione molto confortevole ai piccoli felini, con soluzioni di gruppo o individuali. C'è da dire che per alcuni gatti anche il trasferimento in pensione può essere stressante: la cosa migliore da fare, in questi casi, è cercare una struttura con personale specializzato e che sappia anche coccolare e intrattenere i suoi ospiti, in modo da fargli sentire il meno possibile la mancanza di casa, e lasciare a disposizione del gatto un giocattolo o una copertina a cui è affezionato.