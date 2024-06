Portare il cane in vacanza o lasciarlo a casa, cosa è meglio?

Nel frattempo, ti invitiamo a unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Portare il cane in vacanza potrebbe rivelarsi un'esperienza meravigliosa sia per te che per il tuo animale domestico. E tuttavia, prima di considerare se intraprendere o meno un viaggio con lui, vale la pena fare alcune riflessioni che non riguardano solo la comodità, ma anche quanto il cane soffrirebbe di un drastico cambio di ambiente.

Scegli una meta che soddisfi le esigenze di entrambi;

Controlla i requisiti d'ingresso specifici per i cani (all'estero, in albergo, nelle spiagge);

Assicurati di essere in pari con le vaccinazioni;

Controlla le norme di trasporto per il cane (in treno o in aereo);

Verifica la copertura degli antiparassitari;

Porta con te una abbondante quantità di cibo che è abituato a consumare;

Porta con te giocattoli, pettorine, guinzagli e una museruola;

Porta i sacchetti igienici per le deiezioni;

Porta la sua coperta preferita;

Spazzole e pettine per la cura del pelo;

Passaporto e documenti del cane;

Kit di pronto soccorso per cani.

Quando pianifichi una vacanza potresti farlo con tutta l'intenzione di voler portare con te il tuo cane. È un'idea splendida, a patto che la vacanza non orbiti esclusivamente attorno ai tuoi desideri (es: visitare quanti più musei possibile), ma sia anche idonea alle abitudini di movimento, e di compagnia, del tuo animale domestico.

Il modo migliore per gestire un cane in vacanza è fare in modo che la maggior parte delle sue routine siano rispettate: i suoi padroni siano presenti, il cibo sia lo stesso (e venga somministrato alla stessa ora, nella stessa ciotola), ci sia una coperta che ama e che usa regolarmente anche a casa e ci sia, infine, la possibilità di fare passeggiate in relativa tranquillità.

Mezzi di trasporto e alberghi o strutture che accolgono anche i cani sono un ottimo punto di partenza per cominciare a programmare le proprie vacanze con il cane. Al tempo stesso, però, è davvero importante che il tuo animale domestico abbia a disposizione spazi tranquilli dove rilassarsi e prendere coscienza del fatto che i suoi padroni sono lì, sempre vicini e a disposizione.

Certo, non sarà sempre possibile portare il cane con sé ovunque, come ad esempio in alcuni ristoranti o in alcuni luoghi specifici. In questi casi, fai in modo che i periodi di separazione siano brevi, e non lasciarlo da solo in un posto che, per quanto possa conservare oggetti e odori familiari, gli è sconosciuto.

Oltre alla parte burocratica e sanitaria, dunque, gestire il cane in vacanza significa anche modificare un po' le proprie abitudini affinché quest'ultimo si senta sempre parte integrante delle attività in famiglia. E questa dovrebbe sempre essere la discriminante per capire se portare il cane in vacanza o lasciarlo a casa.