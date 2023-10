Si può portare il cane al lavoro in Italia? Sono sempre più le aziende, nel nostro Paese e in tutto il mondo, che scelgono di accogliere i pet dei loro dipendenti negli uffici. Dietro a questa decisione non c'è solo una politica pet friendly, ma soprattutto studi e ricerche che hanno dimostrato gli effettivi vantaggi. I cani sul posto di lavoro infatti permettono di aumentare la produttività, migliorano l'umore, favoriscono i legami fra i colleghi e non solo.

Portare il cane al lavoro in Italia: cosa dice la Legge

In Italia esiste una sola norma che ha il compito di regolamentare l'accesso dei cani nei luoghi che sono aperti al pubblico. Si tratta del regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320 che risale all'8 febbraio 1954. Questa norma ordina "l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico", ma anche "l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto".

In seguito il Ministero della Salute ha emesso alcune ordinanze che prevedono l'uso di guinzaglio (non superiore a 1,5 metri) e museruola da portare con sé nel caso di conduzione del cane in un'area pubblica o in locali pubblici. In sostanza dunque è presenta un alto grado di libertà per quanto riguarda l'accesso dei cani ai luoghi di lavoro. Tutto è nelle mani dei datori di lavoro e delle aziende che possono scegliere se adottare o meno una politica pet friendly per i loro dipendenti.