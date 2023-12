L'uso del guinzaglio per il gatto non è affatto da manuale come per il cane, è un uso che sorprende molti, ma ogni giorno meno insolito. Se i proprietari si dividono in due schieramenti opposti, in generale gli esperti e i veterinari sono d'accordo. Però, prima di scoprire se è giusto o sbagliato, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Parliamo di una situazione pericolosa per il gatto se è legato solo al collo. Possono saltare molto in alto, correre improvvisamente, avere degli scatti. Ad un certo punto, il tuo gatto salterà su un tronco d'albero o tenterà di scavalcare una recinzione: un'altra situazione pericolosa per un collare. Le imbracature ti danno un controllo molto migliore.

Le prime passeggiate devono essere brevi : per via della sua natura indipendente , il gatto deve abituarsi (se ci riesce) con molta calma a questa novità, e potremmo decidere anche di premiarlo al nostro ritorno, per invogliarlo ancora per la volta successiva.

Una volta che ti sarai assicurato che la pettorina sia sicura per il tuo gatto, prova un po' alla volta ad abituarlo a questa nuova abitudine, e alla passeggiata "guidata" insieme a te . Ai gatti piace avere il controllo della situazione e apprezzano la possibilità di scegliere. È così che eviti la paura e il panico . È meglio aprire la porta, raccoglierli e posarli appena fuori l'uscio. Lascia che siano loro a decidere quanto velocemente vogliono uscire e quanto lontano vogliono spingersi (entro limiti ragionevoli). Se puoi farlo in sicurezza, potresti lasciare la porta aperta, in modo che abbiano una via di ritirata libera se si innervosiscono.

Va bene in situazioni diverse, come campi e prati da esplorare, situazioni impervie, ma si sconsiglia sempre di portare il gatto a spasso in luoghi caotici e affollati. Il gatto ha sì bisogno di muoversi, ma non quanto un cane e, soprattutto, non ha bisogno del nostro aiuto, poiché si sposta lui, quando ne ha voglia e nei luoghi che ritiene adatti, fermandosi anche per lunghe pause.

Secondo la Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali (RSPCA) è sconsigliato l'uso dei guinzagli per i gatti che, a differenza dei cani , sono meno socievoli. Il risultato? Odori estranei, incontri imprevisti, rumori, catturano la loro attenzione e alterano la loro tranquillità, spingendoli a correre in velocità.

È giusto far andare a spasso il gatto?

Possono essere chiamati gatti "domestici", ma non sono poi così addomesticabili. Non alleviamo gatti per modificare i loro istinti e le loro caratteristiche naturali per adattarli al nostro stile di vita. In effetti, l'unica cosa per cui i gatti vengono allevati specificamente è l'apparenza. Ciò significa che hanno ancora molti degli stessi istinti dei loro antichi antenati. Questi istinti influenzano il modo in cui reagiscono a cose come cogliere l'odore di un altro gatto, vedere una preda come un uccello che svolazza o trovarsi faccia a faccia con un potenziale predatore. Tutti questi scenari sono possibili quando si porta a spasso il gatto.

Un gatto che sente l'odore di un altro gatto può diventare nervoso, spaventato o agitato. Queste emozioni possono facilmente degenerare in aggressività, soprattutto se cerchi di coglierle.

I gatti sono predatori. Non vanno solo a caccia di cibo. È un bisogno istintivo. E un uccello o uno scoiattolo che attraversa il tuo cammino potrebbe significare che il tuo gatto passa improvvisamente da fermo a correre a prima che tu sappia cosa sta succedendo.

Cosa stiamo dicendo? Il tuo gatto ha bisogno di uscire, sì, ma per conto proprio, o per lo meno in uno spazio in cui possiamo controllarlo, ma usare un guinzaglio per portarlo a spasso è decisamente contrario alla sua natura.