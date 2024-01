Porcellino d'india, tutto sul suo comportamento

Tutto sul comportamento del porcellino d'india Il porcellino d'india è un animale davvero speciale che sa regalare grandi soddisfazioni ai padroni che scelgono di adottarlo e coccolarlo come merita. Se stai per adottarne uno o vuoi approfondire il rapporto con il tuo, continua a leggere. Prima però ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Porcellino d'india o cavia peruviana: come capire se è felice Postura rilassata

Serenità sia con gli umani che con i simili

Attività fisica

Ottima forma

Riposo senza intoppi. Prima di scendere nel dettaglio del comportamento del porcellino d'india, noto anche come cavia peruviana, facciamo una piccola premessa: ci sono dei modi per capire se è felice, e sono quelli che abbiamo appena elencato. Come vedremo meglio nei prossimi paragrafi, il porcellino d'india trasmette molti segnali ed è veramente facile capire se si sta comportando in modo anomalo. Se è felice avrà sempre un postura rilassata, non avrà problemi né con noi né con i suoi simili e sarà molto frequente vederlo scorrazzare qui e lì, mantenendo una buona forma fisica. In più, riposerà sempre serenamente.

Come capire se un porcellino d'India ti vuole bene? Si lascia prendere in braccio volentieri

Si lascia imboccare

Ti segue in giro per casa

Non ti morde, ma ti mordicchia piano per giocare

Si arrampica su di te

Ti corre incontro per salutarti

Riconosce la tua voce e si entusiasma

Ti parla di continuo

In tua presenza, gioca e si rilassa Il porcellino d'india è un animale estremamente comunicativo, sebbene dimostri la sua gioia e il suo amore nei tuoi confronti a modo suo. Averlo in casa riempie le giornate di gioia grazie ai suoi comportamenti buffi e al tempo stesso affettuosi. Un porcellino d'india felice che ti vuole bene ti corre incontro, ti segue per tutta la casa e si rivolge a te con i suoi allegri squittii, cercando il contatto fisico tutte le volte che gli va. Inoltre, non ha paura di prendere il cibo dalle tue mani: comportamento che non segue quando si trova in situazioni di stress o in presenza di odori estranei.

Che verso fa il porcellino d'India quando è felice? Il porcellino d'india felice e soddisfatto emette dei deliziosi cinguettii. Di norma, una cavia peruviana quando si trova in condizioni di stress o paura, non emetterà suoni e manifesterà comportamenti aggressivi, come per esempio il morso. Non si tratta di un animale pericoloso in sé, ma è bene imparare a rispettare i suoi spazi per aiutarla a integrarsi nella casa e, di conseguenza, farla sentire a suo agio. A quel punto, quando si sentirà davvero al sicuro, comincerà a emettere i suoi suoni di felicità, che per l'appunto somigliano ai cinguettii di un uccellino. Il padrone che vive da un po' di tempo con il suo porcellino d'india imparerà a riconoscere ed apprezzare questi versetti.

Cosa vuol dire quando i porcellini d'India saltano? Di rado un porcellino d'india si imbarcherà in un'attività così lontana dalla sua costituzione fisica come il saltare. A volte, però, può capitare. Di solito, quando un porcellino d'india salta, significa che è felice e vuole coinvolgerti nei suoi giochi e nelle sue danze. Il porcellino d'india che saltella, dunque, sta manifestando una forte gioia, specialmente se nel frattempo squittisce ed emette piacevolissimi cinguettii. Potrebbe perfino sperimentare i cosiddetti "zoomies", e correre dappertutto come fanno alcune razze di cani quando non riescono a contenere l'eccitazione per qualcosa.

I porcellini d'india riconoscono il padrone I porcellini d'india non riescono a riconoscere il loro nome, ma riconoscono con chiarezza il tono della voce del loro padrone. Se gli si parla con tono pacato e rilassato dal momento in cui si entra in casa, il porcellino manifesterà gioia e felicità nel vederti: specialmente se sei tu a portargli da mangiare e a preoccuparti di fargli compagnia durante la giornata.