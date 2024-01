Il cibo non è solo una fonte di nutrimento che va ben bilanciata per far sì che il porcellino d'india segua una dieta quanto più possibile completa e salutare. Rappresenta anche un premio, una sorta di rinforzo positivo per far sapere al pet che si è fieri del suo comportamento e che gli si vuole bene. Si può dare un bocconcino di erbe spontanee anche dopo aver provveduto a lavare il porcellino d'india.

E, a proposito di benessere ed equilibrio psicofisico, non va dimenticato quanto importante sia mangiare e dormire per questo pet. Si tratta delle sue due attività preferite insieme al gioco. Non a caso, in natura, cercano fonti di nutrimento durante il giorno e riposano di notte.

Per il porcellino d'india, quindi, l'alimentazione rappresenta anche un modo per cadenzare la giornata, avere una routine. In quest'ottica, a meno che non ci siano esigenze diverse avallate dal veterinario di fiducia, è bene suddividere il fabbisogno quotidiano in due pasti quotidiani. Se si hanno dubbi e incertezze, se si notano dei cambiamenti nel comportamento dell'animaletto, è bene sempre contattare lo specialista e capire cos'è che provoca un cambiamento nell'appetito o nei gusti, per esempio.