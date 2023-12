Le cause alla base della polmonite felina possono essere molteplici: la loro individuazione risulta quindi fondamentale per intraprendere il giusto trattamento.

I parassiti costituiscono un altro possibile fattore eziologico per lo sviluppo di polmonite nel gatto. Più nel dettaglio, fra gli organismi capaci di provocare polmoniti ritroviamo nematodi come Aelurostrongylus abstrusus e Troglostrongylus brevior e trematodi.

La polmonite da aspirazione si verifica quando il gatto inala materiale estraneo, di natura alimentare o meno. Talvolta, anche un medicinale in forma liquida somministrato in maniera impropria potrebbe dare origine alla malattia se, invece di essere ingerito, viene accidentalmente inalato dall'animale. Allo stesso modo, anche l'inalazione accidentale del vomito può determinare polmonite da aspirazione.

Le infezioni batteriche sostenute dai suddetti patogeni tendono a verificarsi più comunemente come complicazioni di infezioni virali o come conseguenza dell'inalazione di corpi estranei (polmonite da aspirazione).

Come abbiamo detto, le cause della polmonite nei gatti possono essere diverse. Fra le cause più comuni ritroviamo infezioni di natura virale, benché la malattia possa essere altresì provocata da infezioni batteriche , infezioni fungine , inalazione di materiale estraneo e parassiti .

Segni e sintomi

Come capire se il gatto ha la polmonite?

A prescindere dalla natura della polmonite che colpisce il gatto, la sintomatologia può essere simile in tutti i casi e può consistere in:

Aumento della frequenza respiratoria;

Respiro affannoso o superficiale;

Suoni respiratori;

Accelerazione del battito cardiaco;

Febbre;

Secrezioni nasali di colore giallo o verde;

Tosse;

Perdita di appetito;

Letargia;

Debolezza generalizzata;

Perdita di peso corporeo.

In caso di importante carenza di ossigeno nel sangue, le mucose del gatto possono apparire di colore bluastro.

La polmonite da aspirazione, inoltre, potrebbe anche determinare la comparsa di difficoltà di deglutizione e vomito.

Va precisato che non è detto che ciascun gatto con polmonite manifesti tutti i sintomi di cui sopra, così come e bene precisare che ci può essere una certa variabilità fra un felino domestico e l'altro, non solo in termini di tipologia di sintomi manifestati, ma anche in termini di intensità e gravità con cui essi insorgono.

Ad ogni modo, in caso di comparsa di segni o sintomi di qualsiasi tipo, anche se sembrano lievi, così come in caso di alterazioni o cambiamenti nel comportamento del proprio gatto, è di fondamentale importanza rivolgersi subito al proprio veterinario. In presenza di polmonite nel gatto, una diagnosi tempestiva e un trattamento immediato possono, infatti, incidere molto sulla prognosi, migliorandola.