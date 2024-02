Piodermite nel Cane: è contagiosa? Come si prende e rimedi

Per una diagnosi corretta, anamnesi ed esame obiettivo sono importanti, ma spesso servono indagini più specifiche, quali per esempio l'esame citologico, i test colturali ecc.

I cani sono alquanto predisposti verso questa patologia, per vari motivi; eccone alcuni:

Cause

Cosa provoca la Piodermite nel Cane?

Nella maggior parte dei casi, la piodermite del cane è una patologia secondaria a un'altra condizione, che può essere:

Allergia alle pulci o ipersensibilità ad allergeni ambientali oppure a un alimento ;

o ad oppure a un ; Infezione parassitaria della pelle , sostenuta per esempio dagli acari Sarcoptes o Demodex;

, sostenuta per esempio dagli acari Sarcoptes o Demodex; Una malattia endocrina , come per esempio l'ipotiroidismo o la sindrome di Cushing del cane;

, come per esempio l'ipotiroidismo o la sindrome di Cushing del cane; Una malattia del sistema immunitario o uno stato di immunodepressione.

Per lo sviluppo della piodermite è fondamentale anche che sulla pelle ci sia un'abrasione o una ferita, che permetta l'ingresso dei batteri all'interno del corpo; anche le ferite dovute all'esposizione cronica all'umidità potrebbero favorire la condizione, così come le alterazioni delle popolazioni batterica della pelle o dell'apporto sanguigno in una determinata area.

Piodermite nel Cane: quali razze sono più colpite?

Tutti i cani possono sviluppare piodermite; tuttavia, il disturbo si osserva più frequentemente in determinate razze tra cui:

Pastore tedesco;

Shar-Pei cinese e altre razze similari con pelle flaccida e pieghe cutanee;

Pechinese, Carlino, Bulldog e Boxer, per via delle pieghe cutanee presenti sul viso;

Spaniel, per via delle pieghe labiali;

Border Collie e cane da pastore Shetland.

Fattori di rischio

Sono più a rischio di piodermite i cani appartenenti a razze dalle caratteristiche pieghe cutanee e pelle flaccida e i cani con tendenza a grattarsi e leccarsi frequentemente.

Perché le pieghe cutanee favoriscono la piodermite?

Le pieghe cutanee favoriscono la piodermite perché sono aree a rischio umidità, la quale rappresenta un fattore favorente la proliferazione batterica.

Un eccesso di batteri, combinato magari ad altre condizioni favorenti, può indurre un'infezione come la piodermite.

Quale batterio causa Piodermite nel Cane?

Il 90% dei casi di piodermite del cane è dovuto al batterio Staphylococcus pseudintermedius. Nella normalità, questo microbo colonizza abitualmente la pelle dei cani ed è innocuo; diventa responsabile di infezioni quando qualcosa altera l'equilibrio cutaneo dell'animale (es: una ferita, il sistema immunitario poco efficiente, l'instaurarsi di un ambiente favorevole ecc.) e ne favorisce la proliferazione.

Altri batteri da segnalare sono:

Staphylococcus schleiferi;

Staphylococcus aureus (che in rari casi può diffondersi all'essere umano);

E. coli;

Pseudomonas;

Actinomyces;

Nocardia.

Piodermite del Cane: è contagiosa?

Nella maggior parte dei casi, la piodermite del cane non è contagiosa, né per gli altri cani né per l'essere umano.

Tipi di Piodermite del Cane

Esistono vari tipi di piodermite del cane; ecco le varie tipologie:

Piodermite di superficie;

Piodermite superficiale;

Piodermite profonda.

Piodermite di superficie

Colpisce lo strato più superficiale della pelle del cane (epidermide).

L'infezione si manifesta con pelle rossa, irritazione e perdita di peli.

Esistono vari sottotipi di piodermite di superficie:

Dermatite piotraumatica . A rapida insorgenza, si caratterizza per forte prurito.

. A rapida insorgenza, si caratterizza per forte prurito. Intertrigine . L'infezione riguarda le pieghe della pelle. È una variante comune per esempio nei Bulldog.

. L'infezione riguarda le pieghe della pelle. È una variante comune per esempio nei Bulldog. Sindrome da eccessiva crescita batterica. In presenza di questa forma dell'infezione, la pelle si presenta grassa, pruriginosa e puzzolente. Interessa soprattutto la parte inferiore del corpo.

La piodermite di superficie è la variante più facile da curare.

Piodermite superficiale

Forma più comune di piodermite, colpisce l'epidermide e parte dei follicoli piliferi.

L'infezione si manifesta con arrossamenti, croste circolari, protuberanze e perdita di peli.

Esistono vari sottotipi di piodermite superficiale:

Impetigine . Si associa tipicamente alla presenza di un sistema immunitario immaturo, come quello dei cuccioli. Interessa solitamente le aree con pochi peli. Se in forma lieve, richiede un semplice trattamento topico.

Anche i cani adulti con un sistema immunitario indebolito (immunodepressione) possono svilupparla.

. Si associa tipicamente alla presenza di un sistema immunitario immaturo, come quello dei cuccioli. Interessa solitamente le aree con pochi peli. Se in forma lieve, richiede un semplice trattamento topico. Anche i cani adulti con un sistema immunitario indebolito (immunodepressione) possono svilupparla. Follicolite batterica superficiale e piodermite a diffusione superficiale . Causa una perdita di pelo caratteristica, come se il manto fosse stato "mangiato dalle tarme".

Si manifesta anche con irritazioni e arrossamenti.

. Causa una perdita di pelo caratteristica, come se il manto fosse stato "mangiato dalle tarme". Si manifesta anche con irritazioni e arrossamenti. Piodermite mucocutanea. Questo variante induce una sovraproduzione di muco dalla pelle. Le aree più colpite sono: labbra, naso, pelle attorno agli occhi, vulva, prepuzio e area intorno all'ano. Tra le razze più colpite, figurano i pastori tedeschi.

Piodermite profonda

Colpisce gli strati più profondi della pelle (derma e sottocute). In genere, questa variante si sviluppa in caso di mancato trattamento di una piodermite superficiale o quando si rompono i follicoli cutanei infetti.

Si manifesta tipicamente con gonfiore, aree dall'aspetto viola, arrossamento, croste e perdita di peli.

Esistono vari sottotipi di piodermite profonda: