Piante velenose per i gatti: quali sono e primo soccorso

Diverse erbe e piante risultano velenose e/o nocive per i gatti. Alcune di queste sono comunemente presenti nei nostri balconi e giardini: certi vegetali possono causare solo un piccolo disagio al nostro amico a quattro zampe, mentre altre possono risultare addirittura letali. Per ridurre la probabilità che il nostro animale domestico le ingerisca, ne venga in contatto e corra il rischio d'intossicarsi, è importante sapere quali piante sono potenzialmente dannose per il gatto e in che misura, in modo da tenerla fuori dalla sua portata.

Un consiglio : prima di portare piante o fiori in casa (bouquet inclusi) controlla sempre che siano sicuri per i gatti: Ministero della Salute e ASPCA® riportano la lista completa di quanto risulta velenoso e tossico.

Questo non è un elenco esaustivo, ma riporta alcune delle più popolari piante da giardino e delle sostanze vegetali che possono essere dannose per il gatto. Pertanto consigliamo di fare riferimento all'elenco delle piante tossiche riportato sul sito dal Ministero della Salute o su portali come quello dell'ASPCA®.

Quando un gatto ingerisce o risulta esposto ad una pianta velenosa, possono manifestarsi disturbi gastrointestinali come vomito e diarrea , mentre altre volte si verificano complicazioni gravi come insufficienza cardiaca , renale o epatica.

In questo contesto, tratteremo le piante più frequentemente implicate in ambito domestico, anche se quelle velenose d'appartamento, da giardino e spontanee, ovviamente, sono molto più numerose.

Cosa fare subito

Cosa fare se il gatto ha mangiato una pianta pericolosa?

Se il gatto ha mangiato qualcosa che non è sicuro o in caso d'ingestione di parti di piante velenose, è indispensabile rivolgersi immediatamente al proprio veterinario di riferimento che sarà in grado di fornire informazioni dettagliate e raccomandazioni su cosa fare a seconda della sostanza o del vegetale specifico. In alternativa, è possibile contattare subito un ambulatorio veterinario aperto o un centro antiveleni per animali domestici per richiedere assistenza ed avere le prime indicazioni su come intervenire e non peggiorare la situazione.

Prima di recarsi all'ambulatorio, recuperare quanto resta della pianta incriminata.

Piante velenose per i gatti: quali informazioni servono?

In caso di sospetta intossicazione da piante velenose, è indispensabile raccogliere tutte le informazioni sul possibile agente implicato, quali:

Riconoscimento botanico , con il nome scientifico della pianta coinvolta

, con il Quantità

Tipo di esposizione e da quanto tempo si è verificata.

affinché il centro antiveleni o il veterinario, possano valutare correttamente l'entità del rischio tossicologico per l'animale domestico. Oltre al tipo di sintomi rilevati, questi parametri sono essenziali per stimare l'entità del danno e quale rischio per la salute corra il nostro amico a quattro zampe.