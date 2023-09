Quali sono le piante velenose per cani e gatti? Prendersi cura dei quattro zampe è un impegno a 360 gradi. Per fare in modo che, durante una passeggiata in giardino o al parco, non si sentano male è bene che non ingeriscano piante velenose per cani e gatti. Fondamentale, in questo senso, è partire dal presupposto che si tratta di animali differenti e non è detto che ciò che è innocuo per Fido lo sia per Miao. Per quanto possa essere soddisfacente il giardinaggio e avere balconi o terrazzi curati, la priorità è la salute di colui che fa parte della famiglia a tutti gli effetti. Anche perché pensare di poterlo tenere sempre sotto controllo e impedirgli di agguatare una foglia o un fiore è una pura utopia.

Elenco piante velenose per cani Oleandro (velenoso anche per l'essere umano);

Begonia;

Ortensia;

Crisantemo;

Ciclamino;

Giglio;

Ficus;

Gelsomino;

Glicine (in special modo baccelli e bulbi);

Mughetto;

Monstera;

Rododendro;

Filodendro;

Azalea;

Aloe;

Edera;

Bella di notte;

Semi di ricino;

Semi di mandragora;

Bulbi di Iris;

Bulbi di tulipano Le piante velenose per cani e gatti possono non coincidere. Andare per ordine, quindi, è il miglior modo per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Per quanto riguarda Fido, a contenere sostanze tossiche possono essere sia fiori, che foglie, semi e bulbi. Poi è bene prestare attenzione anche alle piante tipiche del periodo natalizio e al modo in cui si decide di addobbare la propria casa a festa. La Stella di Natale infatti contiene al suo interno una linfa che non fa bene allo stomaco del cane. Anche le bacche di agrifoglio e il vischio sono altamente tossici.

Elenco piante tossiche per gatti Aloe;

Edera;

Ficus;

Filodendro;

Ortensia

Calla;

Spatafillo;

Lauroceraso;

Aconito;

Tasso;

Colchico;

Lilium;

Ornitogallo;

Digitale Le piante velenose per cani e gatti hanno degli elementi in comune. Anche per i felini, infatti, la Stella di Natale è dannosa. Ma queste non sono le uniche specie che non devono assolutamente essere ingerite da Miao. Addirittura l'anthurium è tossico anche al solo tatto. Se, per errore, qualcuna di queste piante è presente in casa o nei dintorni è meglio donarla a qualche amico senza animali che possano star male mangiandole o solo toccandole. Se poi si vuole arricchire la propria collezione, è bene andare al vivaio preparati e non prendere nemmeno in considerazione una specie dannosa per Fido e/o Miao.

Piante velenose, i sintomi più comuni Salivazione eccessiva;

Nausea e vomito;

Diarrea;

Tremori;

Crampi;

Paralisi;

Problemi cardiaci;

Difficoltà a respirare Purtroppo può succedere che anche fuori casa il cane o il gatto entrino a contatto con sostanze tossiche. Per accudirli al meglio, e chiamare il veterinario in caso di necessità, è necessario conoscere i segnali tipici dell'avvelenamento. Alcuni sintomi sono lievi, altri meno e agire velocemente può fare la differenza fra la vita e la morte. Se poi è il semplice contatto a creare fastidi, tipiche sono la congiuntivite o la gengivite, provocate dallo strofinio sugli occhi o la masticazione di foglie e fiori. Per interpretare correttamente eventuali sintomi è importante conoscere il linguaggio del gatto: capire come comunicano i felini.