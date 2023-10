Per quanto sotto l'aspetto estetico ci piaccia arredarlo, dobbiamo verificare quali piante per l'acquario sono adatte ai nostri pesci, e quali resistano ad una lunga permanenza in acqua. L'occhio vuole la sua parte, è vero, ma non dobbiamo dimenticare che il primo principio da rispettare quando si arreda la nostra vasca è il rispetto dell' ecosistema in cui nuotano i nostri pesci. Affidiamoci sempre a negozi specializzati per l'acquisto di ogni tipo di oggetto o arredo per il nostro acquario , intanto noi vi diamo qualche indicazione sulle piante giuste.

Piante per l'acquario: le più comuni

Ci sono delle piante per l'acquario che possiamo trovare molto facilmente non solo nei negozi specializzati, ma anche in altri punti vendita come i centri commerciali. In particolare, alcune di esse, si possono coltivare con facilità senza adoperare particolari cure, e ci permettono di avere uno splendido acquario e un idoneo ecosistema per i nostri pesci, senza avere particolari competenze.

La più diffusa in commercio è la Vallisneria Gigantea, cresce rapidamente e fa da sfondo al nostro acquario. Molto comune anche la Limnophila, letteralmente "amante delle paludi", si adatta a diverse profondità, e ha una parte immersa e una parte emersa. La Ceratophyllum Demersum è adatta a chi sta avviando un nuovo acquario, poiché cresce molto velocemente.

Ideale per le vasche di pesci rossi, senza riscaldatore, è consigliata la Hygropila Polisperma, che non cresce molto, ha fitti cespugli, ed è molto accattivante dal punto di vista estetico. L'Egeria Densa o peste d'acqua si adatta facilmente a qualsiasi acquario, anche se non è tra le più belle esteticamente.

Molto bella, resistente, ma dalla crescita lenta, parliamo della Anubias Nana, le cui radici non vanno interrate, e che non entra in competizione con le alghe. Il prato del nostro acquario non può che essere l'Echinodorus Tenellus, la più facile da gestire tra le piante con questa funzione. È l'ideale per piccoli crostacei come le cardine, e favorisce la loro riproduzione.