Pet food drive , come donare cibo e prodotti per animali In Italia, ci sono molte associazioni e organizzazioni che si occupano della gestione dei canili e dei gattili, svolgendo un ruolo importante nel soccorrere e prendersi cura degli animali abbandonati o bisognosi. Una di queste associazioni è l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Sullo store di Amazon c'è un'iniziativa molto importante, in collaborazione con Radio Kiss Kiss, che permette di acquistare cibo e prodotti per cani e gatti e di poterli donare all'Enpa per distribuirli ai canili e ai gattili del territorio italiano. Ecco cosa si può acquistare e donare. Scegliete i prodotti che volete donare e aggiungeteli al carrello. Non dovrete modificare il vostro indirizzo perché dopo il pagamento i prodotti andranno direttamente ad Enpa che provvederà a distribuirli.