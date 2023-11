Pesci rossi razze: quanti tipi di pesci rossi ci sono? Le razze di pesci rossi sono innumerevoli: questo perché questa denominazione comune è in realtà un grande insieme di razze differenti tra loro, tutte o quasi adattabili alla vita in acquario. Attenzione, abbiamo specificato acquario perché la classica boccia limita la durata della sua vita, nonostante solitamente lo immaginiamo come il suo habitat preferito. Secondo le stime esistono circa 300 varietà, e il colore rosso contraddistingue solo una piccola parte di essi. Ma prima di scoprire le più comuni, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Quali sono i pesci rossi più resistenti? Pesce rosso comune

Pesce cometa

Shubunkin Le specie sopra elencate sono le più resistenti, ma va precisato che i pesci rossi, di qualunque razza, sono tra i più longevi tra quelli che possiamo includere nel nostro acquario domestico. Questo è il motivo per cui sono così diffusi, in particolare quelli a coda singola, i più semplici da accudire.

Come si chiamano i pesci rossi? Il nome scientifico dei pesci rossi è Carassius auratus. Questi esemplari, di razze differenti, appartengono alla famiglia dei Cyprinidae. In inglese solitamente prendono il nome di goldfish, mentre da noi pesci rossi. Ogni specie, poi ha un nome proprio derivante dalle proprie caratteristiche.

Quanto vive un pesce rosso in casa? La vita media di un pesce rosso che adottiamo in casa è di circa 10 anni. Ci sono esemplari più longevi che arrivano a vivere persino 20 anni, perché dipende dalla specie in particolare. Ovviamente un fattore determinante è il modo in cui ci prendiamo cura del nostro pesce rosso.

Pesci rossi piccolissimi Medaka

Pesce rosso cometa I pesci rossi più piccoli sono i Medaka (rossi, dorati, bianchi, tricolori o iridescenti). Parliamo di piccoli robustissimi pesciolini, provenienti dal Giappone che, con i loro 4 centimetri che raggiungono da adulti, occupano davvero poco spazio e necessitano di pochi litri d'acqua. Sono molto comuni negli stagni cittadini, ma non mancano nelle abitazioni. Un'altra specie, leggermente più grande (tra i 5 e i 7 centimetri) è il pesce rosso cometa che però, come già raccomandato per tutti i pesci rossi, non devono vivere in bocce, ampolle o piccole vasche.

Pesci rossi più belli: razze Shubunkin

Cometa

Oranda

Pearlscale

Demekin

Black moore – Panda

Pesce rosso comune Abbiamo visto numerose specie che rientrano nel sottoinsieme dei pesci rossi, ma quando ne parliamo abbiamo tutti in mente una immagine ben precisa: quella di un piccolo pesce dalle squame rosse e arancio. Stiamo parlando del pesce rosso comune, originario della Cina, ma diffusissimo da noi: il Carassius auratus. Pensate, la sua diffusione è dovuta al suo essere più resistente degli altri, un pesce robusto da allevare in gruppo, onnivoro e perfetto per le nostre abitazioni.

Pesci rossi in acquario I pesci rossi sono solitamente tutti da acquario e sfatiamo un falso mito: non devono vivere in una boccia, che non è per niente adatta a loro. Prima di tutto per lo spazio angusto che impedisce loro di muoversi, e poi perché i pesci rossi sono vivono meglio in gruppo. Sono tante le specie perfette per il nostro acquario, e richiedono più o meno le stesse cure di ogni altro pesce "domestico". È l'idea giusta per chi è alle prime armi con un acquario.

Pesce rosso blu I pesci rossi, nonostante il nome, non sono esclusivamente di questo colore, e a parte le striature bianche più comuni, possono essere anche blu, e non solo. Infatti, questo esemplare, vero nome Carassius Shubunkin, è multicolore con macchie arancione, rosso, giallo, viola, azzurro, blu, marrone, turchese e nero. Può variare molto, sia nelle dimensioni, che vanno dai 3 ai 25 centimetri, che nelle pinne e nella texture di colori. Questo pesce rosso, se allevato in maniera ottimale, arriva a vivere anche oltre quarant'anni anni.

Pesce rosso panda Come abbiamo visto, il pesce rosso è una denominazione comune, che non sempre si riferisce al colore dell'animale: dopo quello blu, infatti, è la volta di presentarvi il pesce rosso panda, che si chiama così perché il suo aspetto richiama proprio quello del famoso e amatissimo mammifero. Gli esemplari di questa specie, detta pandamoor, sono di colore nero durante la loro infanzia, ma perdono poi il colore originario con l'aumentare dell'età, richiamando così la bicromia bianca e nera dei panda. La loro lunghezza è di 18-19 centimetri.

Pesce rosso con coda a farfalla Il pesce farfalla eritreo (nome scientifico Chaetodon paucifasciatus) è più comunemente noto come pesce rosso con coda a farfalla. Fa parte della famiglia Chaetodontidae e lo troviamo principalmente nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Non è un esemplare molto grande, raggiunge una dimensione di 14 cm di lunghezza. È di colore bianco con strisce nere, ad eccezione di una zona rossa che si estende dalla pinna dorsale fino alla fine della pinna anale.