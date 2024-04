Pesci combattenti: carattere e particolarità Il pesce Betta, specificamente indicato come pesce combattente siamese, è una delle razze ittiche più popolari. Con la sua colorazione dai toni più imprevedibili e le pinne fluenti, i pesci Betta sono un'ottima aggiunta nel vostro acquario di casi. Non tutti gli esemplari di questa specie "combattono", solo i maschi. Le femmine possono essere tenute tranquillamente insieme. Il pesce combattente è più felice se tenuto in acqua morbida (poco calcarea), calda, con un pH da neutro a leggermente acido. Prima di saperne di più, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Colori e segni distintivi Pinne lunghe e fluenti;

Colori brillanti nei maschi;

Colori meno accessi nelle femmine;

Corpo slanciato;

Bocca verso l'alto. La colorazione brillante e le pinne lunghe e fluenti del maschio del pesce combattente lo rendono uno dei pesci d'acquario più conosciuti. Le femmine di solito non sono così colorate e hanno pinne molto più corte. In natura, questa specie di solito non ha colori vivaci. Tuttavia, i programmi di riproduzione in cattività hanno prodotto un'ampia varietà di colori, tra cui bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, blu, verde, turchese, marrone e nero. Si possono vedere una miriade di combinazioni, dai mono colore a quelli con diversi colori di pinne e corpo, ai colori con motivi. Anche i tipi di pinne sono cambiati a causa dell'allevamento selettivo. Entrambi i sessi hanno un corpo a forma di siluro e una bocca rivolta verso l'alto adatta per mangiare in superficie. Gli adulti maturi raggiungono una dimensione di cinque o sei centimetri, con le femmine leggermente più piccole dei maschi. Una caratteristica unica di questa specie è la presenza di un organo labirinto che permette loro di prendere ossigeno dall'atmosfera invece che dall'acqua, permettendo loro così di sopravvivere in pozze povere di ossigeno.

Pesci combattenti: carattere dei maschi I maschi, data l'attitudine a combattere, non possono essere tenuti insieme a meno che non siano presenti separatori nella vasca. Generalmente è possibile tenere insieme più femmine senza problemi e si può aggiungere anche un singolo maschio nella vasca. Possono essere allevati con altre specie pacifiche di pesci, purché siano piccoli e non siano tipi che mordicchiano le pinne. I maschi di Betta non dovrebbero essere allevati con altri pesci che hanno corporatura simile e pinne lunghe, poiché potrebbero scambiarli per rivali.

Da dove arriva il pesce combattente? Il pesce combattente è originario delle acque poco profonde della Tailandia, Indonesia, Malesia, Vietnam e parti della Cina. Queste aree ospitano risaie, stagni, corsi d'acqua lenti e paludi, ideali per tutti i Betta. Oggi questi pesci sono stati introdotti in molte altre località, dando origine a popolazioni non autoctone in numerosi paesi. Il nome comune, pesce combattente siamese, è stato coniato a causa della pratica di combattimenti organizzati tra maschi, proprio come i combattimenti di galli. Queste partite purtroppo continuano ancora oggi, spinte dai proventi delle scommesse. In alcune località i maschi vengono selezionati appositamente per la loro aggressività, così da garantire combattimenti migliori.

Habitat e abitudini: come prendersene cura Vasca medio – grande;

Temperatura alta (25-30°C);

Cambiare l'acqua una volta a settimana;

Solo un maschio in ogni acquario. Nonostante qualcuno sostenga ancora che è possibile tenerli in una piccola vasca o una boccia, è sconsigliato. Per comprendere appieno le loro esigenze è importante acquisire familiarità con il loro habitat naturale, dove vivono in grandi risaie, stagni poco profondi e persino in corsi d'acqua molto lenti. Sebbene molti allevatori di pesci siano consapevoli del fatto che i Betta provengono da acque poco profonde, la temperatura dell'acqua viene spesso trascurata. I paesi d'origine sono tropicali, il che significa che la temperatura dell'acqua è piuttosto calda, spesso intorno ai 25-30°C. La temperatura dell'acqua è forse il principale argomento contro la conservazione di un pesce combattente in una piccola vasca, nella quale non si può controllare facilmente il calore. Dato che è così importante per i Betta vivere in acqua calda, ti consigliamo di procurarti uno scaldabagno. Considera le dimensioni del tuo acquario quando cerchi un riscaldatore e scegline uno con un termometro integrato in modo da poter vedere facilmente e prontamente la temperatura dell'acqua. Avrai anche bisogno di un riscaldatore in grado di regolare automaticamente la temperatura dell'acqua. Ti consigliamo di cambiare l'acqua dei tuoi pesci almeno una volta alla settimana. Il movimento dell'acqua dovrebbe essere ridotto al minimo, il che significa che i filtri di potenza e le pompe di potenza non sono adatti. I pesci combattenti possono essere tenuti in un acquario comunitario purché le condizioni dell'acqua siano soddisfatte e se non sono presenti pesci aggressivi o che mordono le pinne. Tuttavia, in ogni acquario può essere tenuto solo un maschio, a meno che non siano separati da una barriera.