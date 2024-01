Pesci acquario più costosi: li conosci? Se vi siete mai chiesti quali siano i pesci d'acquario più costosi, questa lista fa al caso vostro. Spesso, ai nostri occhi, possono sembrare pesci comuni, e magari potrebbero affascinarci specie dall'aspetto magnetico, ma dal prezzo decisamente più contenuto. Ma ci sono delle particolarità che rendono alcuni esemplari molto più costosi di altri. Quando ammiriamo un acquario in casa di qualcuno che conosciamo ne restiamo spesso affascinati, ma in pochi sapranno notare le differenze tra i pesci scelti, l'habitat ricreato, e capire il costo di ciò che si ha davanti. E se preferiamo goderci la tranquillità che un acquario sa trasmetterci, è anche giusto sapere che ogni pesce ha un prezzo ben preciso, e differente, e alcuni di essi possono arrivare a cifre impensabili per qualcuno non esperto. Prima, però, di addentrarci alla scoperta dei pesci d'acquario più costosi, ricordati di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Qual è il pesce d'acquario più costoso al mondo? Platinum Arowana Come preannunciato, sono molte le specie di pesci d'acquario costosissime, ma sapete quale è il più costoso al mondo? Si tratta del Platinum Arowana, del valore commerciale di 400 mila dollari (circa 365 mila euro). Generalmente gli Arowana sono sempre costosi, ma stiamo parlando di una variante, la Platinum, che ha dell'incredibile, non solo per la bellezza, ma per le dimensioni. Infatti, può raggiungere quasi le dimensioni di un essere umano. Inoltre, il prezzo è ingigantito dalla considerazione degli asiatici verso questa specie, che si crede sia benefica per la salute, la prosperità e la fortuna.

Quali sono i pesci che costano di più? Potamotrygon Leopoldi

Peppermint Angelfish

Masked Angelfish

Bladefin Basslet

Golden Basslet

Neptune Grouper

Australian Flathead Perch

Chaetodon Daedalma

Clarion Angelfish Con cifre che variano dai 365 mila euro del già citato Platinum Arowana, ai "soli" 2.500 euro del Clarion Angelfish, sono numerose le specie di pesci davvero costose che possiamo trovare negli acquari di casa. Ognuna di loro ha una caratteristica specifica che "gonfia" il prezzo: l'aspetto metallico del Chaetodon Daedalma, la rarità del Neptune Grouper, la difficoltà nella cattura per il Golden Basslet, sino alla bellezza senza rivali del Potamotrygon Leopoldi. Ovviamente, non sono i pesci che troviamo comunemente negli acquari del vicino o della zia, ma certamente in quelli degli appassionati, e che possono permettersi certe spese. Trovarli in commercio non è semplicissimo, e la loro cura richiede una mano esperta.

Qual è il Discus più costoso? Discus Albino

Discus Blu

Discus Leopard Una delle varietà di pesci tropicali più costose e ricercate è il Discus, che a sua volta può contare numerose sottocategorie, che si differenziano principalmente per i colori. Sono ideali da avere in un acquario di acqua dolce, magnetici per le colorazioni e le forme, originali e eleganti. Stiamo parlando di pesci da branco, che sono abituati a vivere insieme, e quindi nel caso scegliate questa razza, ricordate che sarebbe sempre meglio prenderne più di uno.

Il più costoso tra i Discus? L'Albino, sui 120 euro a esemplare, seguito dal Blu e il Leopard (sui 90 euro). I Discus blu sono la varietà più ricercata e delicata, che, purtroppo, è difficile da allevare e quindi non è consigliabile per chi è alle prime armi. Ma perché il prezzo dei Discus può variare tanto? In origine esistevano solo tre tipologie, ma con il passare degli anni, studiosi e allevatori, sono riusciti a isolare sempre più varianti, catalogandole e rendendo ognuna sempre più rara e, dunque, costosa. Le varianti sono tutte vere, non create in laboratorio, e presenti anch'esse in natura, ma molto più difficili da reperire.

Quanto costano i pesci di acquario? Come abbiamo visto, il prezzo dei pesci d'acquario può raggiungere cifre davvero altissime per le specie più rare al mondo (oltre 300 mila euro), fino al centinaio di euro per specie sì rare, ma meno pregiate e introvabili. Ma esistono, come ben sappiamo, anche bellissimi esemplari che, però, non fanno paura ai nostri portafogli, a partire dalla decina di euro in su. Possiamo trovare specie di pesci bellissimi, colorati, e che ameremo nel nostro acquario, senza dover esagerare.