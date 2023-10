Nel momento in cui si decide di inserire dei pesci in vasca, si sta mettendo in atto una modifica rispetto alla riproduzione della natura . Ecco allora che ogni scelta va fatta con cura e attenzione: senza lasciare nulla al caso.

Forse non tutti sanno che il primo passo è creare un ecosistema sostenibile e quanto più fedele alla realtà, questo significa anche che – udite, udite – i pesci non vanno inseriti. Perché? Gli ambienti tipici delle barriere coralline, rispetto al volume d'acqua, hanno una presenza di fauna infinitesimale.

I pesci per l'acquario marino seguono regole diverse dei pesci per l'acquario dolce . Devono rispettare determinate caratteristiche o, meglio, la scelta va fatta rispettando la loro natura e le loro esigenze. Non si deve pensare soltanto all'aspetto: anzi, le peculiarità comportamentali sono fondamentali. Mettere insieme specie particolarmente territoriali e aggressive, per esempio, non è furbo.

Sono compatibili anche pesci che si cibano di notte degli stessi crostacei (come il terapogon) con specie che si nutrono della colonna d'acqua, ma che vivono nelle cavità rocciose (pomacentridi, Pseudochromis, Gramma, microdesmidi). Vanno benissimo anche pesci che vivono fra i coralli o in acque aperte (come il Chromis e l'Anthias) e alghivori con territori ampi (Acanturidi), specie con una dieta varia legata a coralli o altri invertebrati sessili (Pomacantidi e Chaetodontidi).

Diete diverse e spazi compatibili sono invece criteri fondamentali per una convivenza pacifica. Si possono inserire pesci legati al fondo, come lo Stonogobiops o il Valenciannea, con specie legate agli invertebrati e che si affidano alle rocce vive per nutrirsi, come l'Amblygobius o lo Pseudocheilinus.

I pesci per l'acquario marino devono essere compatibili con l'ambiente delle barriere coralline e non devono competere per il cibo. Solo specie alghivore o soltanto esemplari che occupano lo stesso tipo di spazio combatterebbero all'ultimo sangue .

Pesci per l’acquario marino e il comportamento sociale

La regola d'oro per i pesci per l'acquario marino è quella di riprodurre in cattività ciò che accade in acque libere. I pagliacci Amphiprion, per esempio, normalmente convivono in coppia e un esemplare in cattività riesce a riprodursi con regolarità se le condizioni sono buone.

I Chromis viridis, gli Anthias o i Pseudanthias di norma vivono in gruppi che vanno riprodotti anche in cattività. A contrario non vanno inseriti branchi di specie come gli Pterapogon kauderni e i Nemateleotris: si boicotterebbero a vicenda una volta raggiunta la maturità sessuale.