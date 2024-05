Prima di scoprire tutto quello che c'è da sapere sul pesce scalare, però, non dimenticate di unirvi al nostro gruppo Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere , anche dei nostri amici pinnuti!

I pesciolini della specie Pterophyllum scalare hanno delle esigenze ben specifiche, soprattutto in termini di spazio , e nonostante vadano allevati in gruppo non apprezzano la compagnia di tutti i pesci.

Il pesce scalare , o pesce angelo, è in assoluto tra i più apprezzati dagli acquariofili: la sua affascinante livrea colorata e il suo aspetto esotico, insieme al temperamento pacato e ai movimenti eleganti, ne fanno uno dei pesci più amati - anche se non il più semplice da allevare .

Dove vive il pesce scalare?

Il pesce scalare è un pesce tropicale d'acqua dolce originario dei bacini dell'Amazzonia: in natura vive nel Rio delle Amazzoni, nei fiumi brasiliani Ucayali, Solimões e Amapá e in alcuni corsi d'acqua di Guyana e Guyana francese, colonizzando le acque calme - meglio se ricche di vegetazione.

Questo pesce, che non disdegna acque torbide e fangose, necessita di un habitat dotato di piante e radici in cui nascondersi, un'illuminazione moderata e un'acqua leggermente acida con temperatura compresa tra 24 e 30°C.

Per riprodurre in maniera adeguata il suo ambiente naturale e farlo vivere sano e felice anche in cattività, la cosa più importante è la grandezza dell'acquario: i pesci scalari, come molti altri pesci, crescono più di quello che si creda, motivo per cui bisogna mettere in conto i giusti spazi.

Essendo più sviluppato in altezza, questo pesce ha bisogno di una colonna d'acqua alta almeno 50 centimetri: le dimensioni minime dell'acquario, per una sola coppia di esemplari, non dovrebbero essere inferiori a 120x60x60 centimetri.